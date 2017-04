Essen, 06. April 2017****Die Kooperation gesund leben-Apotheken hat beim VISION A. Award 2017 in der Kategorie BIZ. Vision Award für seinen in Zusammenarbeit mit der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG (http://www.mauve.eu) entwickelten und realisierten Website Service den 2. Platz belegt. Basierend auf der Mauve ApoShop-Technologie bietet gesund leben auf www.gesundleben-apotheken.de (http://www.gesundleben-apotheken.de) ein zentrales Endverbraucherportal mit Apothekenfinder sowie für alle Partnerapotheken moderne Apotheken-Websites inklusive Click&Collect Vorbestellsystem.



Die angeschlossenen Apotheken haben die Wahl zwischen drei Website-Varianten: Website Basic, Website Plus und Website Premium - mit vielen innovativen Features. Dazu zählt im Rahmen des Website Premium Pakets unter anderem auch ein eigener Onlineshop inklusive Produktbeschreibungen und Packungsfotos von über 50.000 Artikeln und einer Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem des Apothekers. Bei dem Online-Shop handelt es sich um einen an das Design und Layout von gesund leben angepassten Mauve ApoShop Individual einschließlich Mauve System3. Die Abholung der Bestellung erfolgt entweder in der Apotheke oder wird durch den Apotheken-eigenen Botendienst geliefert, soweit der Apotheker diesen Service anbietet.



"Wir freuen uns, dass die Jury das Website-Konzept der Kooperation gesund leben-Apotheken als innovative Lösung ausgezeichnet hat und dass wir dazu die technische Basis beisteuern konnten. gesund leben-Apotheken bietet Apotheken die Möglichkeit, im Internet vertreten zu sein und schnell, einfach und preiswert von den Vorteilen der Online-Bestellmöglichkeit zu profitieren, ohne sich um Wartung und Pflege des Shops oder um die professionelle Präsentation ihres Warensortiments kümmern zu müssen. Mit unserer Webshop-Technologie bietet gesund leben-Apotheken einer unbegrenzten Anzahl von Apotheken sowohl die Möglichkeit, von einer zentralen Plattform zu profitieren, als auch einen eigenen Webshop im gesund leben-Design zu betreiben", freut sich Christian Mauve über die Auszeichnung des Kooperationspartners.



gesund leben-Apotheken ist mit 2.300 Mitgliedern und rund 60 Industriepartnern eine der stärksten Apotheken-Kooperationen Deutschlands. Die drei Grundpfeiler der Kooperation gesund leben-Apotheken sind pharmazeutische Kompetenz, ganzheitliche Wirksamkeit und dialogorientiertes Handeln. Die Kooperation gesund leben-Apotheken unterstützt ihre Partner mit fünf Leistungskategorien (Expertenwissen, Category Management, Marketing, Management Services und Einkauf) mit dem Ziel der Sicherung langfristiger Wettbewerbsfähigkeit der Präsenzapotheke in ihrem lokalen Umfeld.



Firmenkontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Christian Mauve

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-43 79 18 0

info@mauve.de

http://www.mauve.eu





Pressekontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Dr. Alfried Große

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-8419594

presse@mauve.de

http://www.mauve.eu