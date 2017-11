Essen, 22. November 2017****** Die shuccle AG stellt erstmals gemeinsam mit dem Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek und der Agentur prtogo, Essen ein neues Format für die audio-visuelle Vermarktung von Produkten im Web am Beispiel des soeben erschienenen Buches "Der befreite Mensch" vor. Durch automatisierte Prozesse werden Kreativ-Mitarbeiter aus Werbung, PR und Marketing beim Story Telling für ein Produkt weitgehend von den Routinearbeiten bei der Erstellung von Videos befreit, so dass sie sich auf ihre eigentliche Aufgabe, die Entwicklung von kreativen Ideen konzentrieren können.



Web-Werbeexperten wissen, dass sich mit dem Story Telling Kaufentscheidungen im Web positiv beeinflussen lassen. Für eine erfolgreiche Story müssen laufend neue Aspekte zu einem Produkt zusammengetragen werden, die einen übergeordneten Erklärungs- oder Erzählrahmen bieten, in den das Produkt eingebettet ist. Für einen solchen Erzählrahmen eignen sich Bücher in besonderer Weise, da sie selbst mit ihrem Inhalt bereits die Grundlage für eine Story bilden.



Das neue Vermarktungsformat automatisiert beispielsweise sämtliche Prozesse rund um die Erstellung und Veröffentlichung der YouTube-Kurzvideos zum Fachbuch "Der befreite Mensch" im Web als Teil des Story Telling-Konzepts für das Werk. Letztendlich geht es um ein Verfahren, mit dem jedes Buch unter Einsatz von standardisierter Computerintelligenz im Rahmen einer Story im Web automatisiert vermarktet werden kann.



Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist mit dem Storyanfang unter https://youtu.be/AiR0WT4N3u0 zu besichtigen.



Das von der shuccle AG für die Storyentwicklung ausgearbeitete Standardverfahren baut auf einem Prinzip der Darstellung von These und Antithese zum Inhalt des Buches auf. Daraus ergibt sich eine Story rund um Inhalte des Buches. Ergänzt wird die Story durch Buch-Stammdaten wie Covergrafik, Preis etc. Die shuccle AG hat dazu Standardverfahren zusammengestellt, die sich für eine Automatisierung der Story-Webeinstellungen eignen.



Mit dieser automatisierten Web-Vermarktung hat die shuccle AG den ersten Schritt getan, um Produkte und Leistungen jedweder Art, vom Buch bis zum Angebot von Urlaubsreisen, im Rahmen einer Story-Vermarktung ins Web zu bringen.



Der Vorstandsvorsitzende der shuccle AG, selbst als vielfach ausgezeichneter Erfinder die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung erklärt das riesige Potenzial des neuen Vermarktungsformats so: "Man kann das zum Tragen kommende Verfahren wie eine Story- Maschinerie ansehen, die im einen Falle für Urlaubsinteressierte Story-Videos produziert, die direkt in Frage und Antwort Darstellungen zum Urlaubsort bringen, während dieselbe Maschinerie in einem anderen Fall neue Gestaltungsideen für Balkon- oder Gartenausbauten liefert. Es gibt praktisch nichts, was nicht per automatisierter Story-Erstellung im Web zu vermarkten ist. "



Hans-Diedrich Kreft, geb. 1943 in Hamburg, Dipl. Ing., ist erfolgreicher Erfinderunternehmer (u.a. Erfinder der SmartCard), Träger des Bundesverdienstkreuzes, der Rudolf-Diesel-Medaille in Gold und des Innovationspreises der deutschen Wirtschaft sowie weiterer Auszeichnungen.



