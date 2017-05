Wien im Frühjahr 2017



Hotelgäste haben höchste Ansprüche an die Sauberkeit und Ordnung in ihrer Unterkunft. Ob Zimmer, Wellnessbereich oder Public Area: A&K Reinigung überzeugt durch beste Leistung aus erfahrener Profihand.



Auch im Bereich der Gebäudereinigung und Büroreinigung in Wien (http://www.biz-tv.net/akreinigung?tid=SEOB-1) ist A&K Reinigung für seine Kunden tätig. Der Kunde kann sich zu jeder Zeit auf perfekt gepflegte und repräsentative Räumlichkeiten verlassen - ganz gleich ob im privaten oder öffentlichen Bereich.

Auch die Sanierung und Reinigung denkmalgeschützter Objekte bedarf der Expertise eines erfahrenen Profis. Auch hierfür sowie für die professionelle Fassadenreinigung ist der Meisterbetrieb A&K Reinigung aus Wien genau der richtige Ansprechpartner.

Und als Gastronom möchte man die Gewissheit haben, dass im Betrieb stets der höchste Hygienestandard eingehalten wird. Betraut der Gastronom A&K Reinigung mit der Restaurantreinigung, wird er von der Küchenreinigung bis zur Pflege des Gastraums mit gründlicher und gewissenhafter Arbeit überzeugt.





HOTELREINIGUNG IN WIEN UND GANZ ÖSTERREICH

Die Zimmer- und Hotelreinigung ist die Kernaufgabe jedes Hotelservices. Dabei geht es nicht nur um professionelle Reinigung, sondern auch um exakte zeitliche und personelle Abstimmung. Als versierter Meisterbetrieb aus Wien ist A&K Reinigung auf Wunsch österreichweit für den Kunden vor Ort und überzeugt durch Engagement, Zuverlässigkeit und die Qualität der Arbeit. Hotelreinigung in Wien (https://www.youtube.com/watch?v=lksA0oSBY2gp) aus Meisterhand.



GEBÄUDEREINIGUNG VOM MEISTERBETRIEB AUS WIEN

Ob für ein privates oder gewerbliches Objekt: der Meisterbetrieb A&K Reinigung übernimmt die Gebäudereinigung im Großraum Wien und nach Absprache auch in ganz Österreich. Als erfahrener Fachdienstleister überzeugt A&K Reinigung seinen langjährigen zufriedenen Kundenstamm hierbei mit unbedingter Termintreue, einem Team motivierter und engagierter Mitarbeiter und professioneller Gründlichkeit.



EFFEKTIVE FASSADENREINIGUNG VOM EXPERTENTEAM AUS WIEN

Wind und Wetter, Luftverunreinigungen, Graffiti und Straßenverkehr setzen Hausfassaden schwer zu und lassen sie im Laufe weniger Jahre ergrauen und unschön aussehen. Abhilfe schafft eine professionelle Fassadenreinigung aus der Hand eines Experten. Vertrauensvoll kann man sich in Wien und landesweit an A&K Reinigung wenden und vertrauen - geboten werden die Leistungen und das umfassende Service eines erfahrenen Fachdienstleisters.



Gepflegte Immobilien dank der Fassadenreinigung

Der Zustand der Fassade ist ausschlaggebend für den Gesamteindruck eines Gebäudes und durch eine fachmännisch durchgeführte Fassadenreinigung gewinnt die gesamte Immobilie. Vom Privathaus bis zum Wolkenkratzer und von der Stein- bis zur Glasfassade ist A&K Reinigung in Wien und auf Anfrage in ganz Österreich für den Kunden da.

Neben der herkömmlichen Fassadenreinigung realisiert A&K Reinigung mit fachlichem Know-how und Sorgfalt auch die schonende Säuberung und Sanierung denkmalgeschützter Objekte.



ZUVERLÄSSIGE BÜROREINIGUNG IM GROSSRAUM WIEN

Bürogebäude werden tagtäglich von zahlreichen Menschen genutzt und verschmutzen naturgemäß schneller als private Objekte. Zugleich muss sich das Bürogebäude aber für den Fall eines Termins mit Geschäftspartnern und auch für das Wohlbefinden der Mitarbeiter immer in einem perfekt gepflegten Zustand befinden. Als versiertes Reinigungsunternehmen und Meisterbetrieb ist A&K Reinigung für den Unternehmer im Raum Wien und Österreich im Einsatz und übernimmt die komplette Büroreinigung.

Dank der Professionalität und Erfahrung des bestens geschulten Teams werden Betriebsabläufe des Unternehmens in keiner Weise beeinträchtigt. A&K Reinigung verrichtet seine Arbeiten diskret und im Hintergrund und die Mitarbeiter werden einzig die gepflegten Räumlichkeiten bemerken.



FENSTERREINIGUNG/GLASREINIGUNG IM RAUM WIEN: A&K Reinigung SORGT FÜR EINE KLARE SICHT

Professionell, schnell und kompetent: Die Glasreinigung von A&K Reinigung bietet dem Kunden zahlreiche Möglichkeiten im Raum Wien, seine Fenster wieder erstrahlen zu lassen. Im Rahmen der Glasreinigung arbeitet A&K Reinigung mit modernsten Reinigungsgerätschaften und speziellen Pflegemitteln, um höchste Sauberkeit für den Kunden gewährleisten zu können. Gerade Glas ist ein Material, welches schnell durch äußere Einflüsse verschmutzt wird. So entstehen häufig Schmutzpartikel aufgrund des Straßenstaubs, des schlechten Wetters oder der umherfliegenden Insekten. Vor diesem Hintergrund sollten Kunden gerne eine Fensterreinigung von A&K Reinigung in Betracht ziehen. A&K Reinigung kommt schnell zum Kunden und reinigt die Fenster schnell und zuverlässig. A&K Reinigung unterstützt den Kunden schnell und kompetent, damit dieser seine kostbare Zeit auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentrieren kann. Für diese Angelegenheit konzipiert A&K Reinigung gerne einen individuellen Reinigungsplan gemeinsam mit dem Kunden. Dabei kann sich der Kunde für eine einmalige oder regelmäßige Reinigung entscheiden, welche die oben genannten aufgeführten Leistungen und noch weitere umfassen kann.

Auch für die Wintergarten- und Schaufensterreinigung, sowie die Reinigung von Innenverglasungen und Glastrennwänden in Büroräumen ist A&K Reinigung kompetente Ansprechpartner des Kunden.

A&K Reinigung bietet dem Kunden einen umfassenden Rundum-Service. Aus diesem Grund übernimmt A&K Reinigung auch die Pflege von Außenanlagen sowie den saisonalen Winterdienst und ist ebenfalls für die Industriereinigung der passende Partner.



Stellvertretend für viele sagt hier einer der zufriedenen Kunden von A&K Reinigung, Herr Stephan Si-Hwan Park aus Wien, folgendes:

"Ich habe die A&K Reinigung für die Grundreinigung unserer Großküche beauftragt und bin mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Die beiden Putzkräfte haben einen Halbtag länger geputzt, um sicherzustellen, das wirklich alle Ecken, Schlitze und versteckte Stellen vollkommen keimfrei sind. Meine allerhöchste Empfehlung für all diejenigen, die sich Zeit und vor allem Frust mit billigeren und amateurhaften Putzfirmen sparen wollen!"



Abschließend noch der Geschäftsführer von A&K Reinigung, Alexander Milenkovic:

"Unser Motto ist: A&K macht alles Klar! Fachkompetenz und Quantität stehen bei uns ganz oben. Wollen auch Sie Outsourcing mit BISS machen und sich ganz entspannt zurück lehnen? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Und: eine gesuchte Leistung war nicht dabei? A&K Reinigung bietet Ihnen auch Sonderreinigungen in Wien und ganz Österreich an. Gemeinsam mit Ihnen wird immer die ideale Lösung für die Reinigung gefunden. Wir freuen uns auf einen Termin mit Ihnen für ein kostenfreies Beratungsgespräch."

