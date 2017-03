Wien, im Frühjahr 2017



DAN Küchen sind die Nummer 1 in Österreich



Über eine Million Menschen leben bereits mit einer DAN Küche und auch in Wien verpflichtet sich damit die Firma Küchenatelier Poljakovic GmbH (http://www.biz-tv.net/dankuechen-citygate.at?tid=SEOB-01), die gewonnene Erfahrung zu nützen, um laufend neue Trends, Küchen-Designströmungen und innovative Küchen-Technologien in ihren Küchen-Produkten zu vereinen. Es ist das erklärte Ziel der Firma, alles dafür zu tun, auch in Zukunft vielen Menschen mit Qualitätsprodukten von DAN Küchen jahrzehntelang Freude zu bereiten.





Professionelle und kompetente Küchenplanung und Küchendesign in Wien



Aus diesem Grund eröffnet das Familienunternehmen Küchenatelier Poljakovic GmbH die neue DAN Küchen Citygate Filiale in Wien. Hier erwarten den Besucher hochqualifizierte Mitarbeiter, die mit Kreativität und Erfahrung eine individuelle Küchenlösung finden. Die Stärken des Teams sind langjährige Branchenerfahrung, Pünktlichkeit, Professionalität sowohl im Planungsbereich als auch in der Montagedurchführung.



Dazu die Aussage der Kundin Susanne Ganzbiller aus Wien:

"Im Küchenstudio City Gate wurde ich bestens betreut und es wurde eine perfekte Küche geplant. Die Kompetenz und das Einfühlungsvermögen von Fr. Jahoda war einmalig. Da ich meine Küche sehr dringend benötigte, wurde gesorgt diesen Auftrag so schnell wie möglich zu bearbeiten. Das wäre in keinem anderen Möbelhaus möglich gewesen.



Auch die Montage der Küche wurde von einem wunderbaren Team ohne Probleme erledigt. Ich empfehle dieses Küchenstudio in Wien gerne und guten Gewissens weiter.



Der Firmengründer und Geschäftsführer Thomas Poljakovic sagt dazu:

"In unserer Arbeit ist es oberste Priorität, dem Kunden zuzuhören, um seine exakten Wünsche zu erfassen, damit sie professionell in die Tat umgesetzt werden können und der Kunde so gerne zu einem Stammkunden wird.



Egal ob es sich hier um einen günstigen Küchenblock handelt oder um eine hochwertige Design-Küche. Wir sind stets bemüht, den Ansprüchen unserer Küchen-Kunden hier in Wien mehr als gerecht zu werden.

Unser familiäres Unternehmen überzeugt unsere Kunden immer wieder davon, dass wir die richtigen Anspruchspartner sind, wenn es um das Thema "Küche" geht.

Es freut uns immer wieder, unsere Kunden in unserem Unternehmen begrüßen, bewirten, betreuen und zufriedenstellen zu dürfen."





Hochwertig ausgebautes Küchenstudio mit voll funktionstüchtigen Einbaugeräten in Wien



Küchenatelier Poljakovic GmbH bietet dem Kunden eine detaillierte Küchenplanung, innovatives Küchendesign und ein gut ausgebautes Küchenstudio, in dem viele Einbaugeräte in funktionsfähigen Küchen erlebt werden können. Das alles in der Wagramerstrasse 195 / Top 31a, 1210 Wien. (http://www.biz-tv.net/dankuechen-citygate.at?tid=SEOB-02)



Kontakt unter 01/ 226 0050, oder per E-Mail unter office@dankuechen-citygate.at und weitere Informationen sind zu finden unter http://www.biz-tv.net/dankuechen-citygate.at?tid=SEOB-3



Ihre Ansprechpartner im Unternehmen:

Küchenatelier Poljakovic GmbH

Thomas Poljakovic

Geschäftsführer

Telefon: 01/ 226 0050

Adresse: Wagramerstrasse 195 / Top 31a, 1210 Wien

E-Mail: office@dankuechen-citygate.at

Internet: http://www.dankuechen-citygate.at



