Je mehr Sie über E-Mail-Marketing lernen, desto deutlicher entdecken Sie häufige Fehler. In einigen Fällen werden Sie durch Erfahrung lernen. In anderen Fällen werden Sie von den Erfahrungen der anderen Vermarkter profitieren. Sie könnten sogar Artikel lesen, die Sie vor den häufigsten Fehlern, die es zu vermeiden gilt, warnen. Jedoch können einige Fehler beim E-Mail-Marketing tatsächlich den erhofften Nutzen bringen, wenn die Regeln bewusst gebrochen wurden.



Unten folgen ein paar E-Mail-Marketing-Fehler, die Sie in Vorteile verwandeln können.



Senden Langer Nachrichten



Ihnen wurde gesagt, dass Sie Ihre E-Mail-Nachrichten kurz halten sollen. Schließlich sind Ihre Empfänger beschäftigt, und sie haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne. Wann also ist es okay, eine längere Nachricht zu senden? Wenn die Meldung es rechtfertigt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Liste an Kaufinteressenten eines Produktes haben, das durch eine neue staatliche Regulierung betroffen sein wird, könnte eine längere Nachricht mit Erläuterungen der Verordnung und ihrer Folgen angemessen sein.



Senden von E-Mails am Wochenende



Die E-Mail-Marketing-Gurus empfehlen die Vermeidung von E-Mails an Wochenenden. Während das wahrscheinlich für den B2B-E-Mail-Marketingbereich zutrifft, könnten Unternehmen, die Verbraucher betreuen, gezielt spezielle Angebote oder Promo-Codes, die nur am Wochenende gültig sind, anbieten . Antiquitätengeschäfte, Kunstgalerien, Brauereien, Restaurants, Bauernmärkte, und andere Freizeitunternehmen können von dem Senden von E-Mails über das Wochenende profitieren. Denken Sie daran, dass die heutigen Abonnenten häufig Zugriff auf ihre Nachrichten über mobile Geräte wie Smartphones und Tablets haben. Dies könnte ein guter Weg sein, um Wochenendsgeschäfte zu bewerben und gleichzeitig Abonnenten zu belohnen.



Senden von Nachrichten an ein breites Publikum



Obwohl Targeting bei Ihrer Liste empfohlen wird, seien Sie nicht enttäuscht darüber, wenn auch Leute außerhalb Ihres Zielgebietes einsteigen. Sie könnten feststellen, dass Ihr Produkt oder Serviceangebot ein anderes Marktsegment als ursprünglich vorgesehen anspricht. Ermuntern Sie Ihre Abonnenten, Ihre E-Mails mit ihren Freunden und auf Social Media Websites zu teilen, und Sie könnten einen neuen Markt zu entdecken.



Fehler bei der Performance-Analyse



Analysen sind entscheidend für Ihren gesamten E-Mail-Marketing-Erfolg, weil sie Ihnen zeigen, was funktioniert und was nicht. Allerdings könnte das Überanalysieren jeder Nachricht zu "Paralyse durch Analyse" führen. Wenn dies eintritt, werden Sie aufhören, neue E-Mails zu entwerfen und Ihre Kampagne verläuft im Sande - Ein todsicheres Rezept für Misserfolg. Verwenden Sie analytische Werkzeuge, um Ihre E-Mail Marketing zu überwachen, aber lassen Sie sie nicht in Ihrem Fortschritt hemmen.



Wie viele Geschäftsprozesse entwickelt sich E-Mail-Marketing. Obwohl es schön ist, einen Regelsatz zu haben, der Sie führt, kann das gelegentliche Brechen dieser Regeln genau das sein, was Ihr Unternehmen braucht.



E-Mail Marketing Grundlagen: http://www.newsletter-support.de/email-marketing-news/fehler-beim-e-mail-marketing-in-vorteile-umwandeln/



