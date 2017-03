Sie haben die Möglichkeit, direkt mit SendBlaster E-Mails zu versenden. Dazu besteht detailliert die Möglichkeit, den E-Mail Header unter Senden > Erweiterte Einstellungen zu konfigurieren. Das direkte Senden von E-Mails ist aber nur bedingt zu empfehlen. Wenn Sie über eine feste externe (aus dem Internet erreichbare) IP-Adresse verfügen, ist der direkte Versand denkbar. Dabei sollten Sie vorab sicherstellen, dass sich Ihre IP-Adresse nicht auf s.g. Blacklists befindet. Sollte Ihre IP-Adresse auf schwarzen Listen gelistet sein, werden viele Ihrer E-Mails nicht ordnungsgemäß beim Empfänger ankommen. (Spamschutz)



SMTP-Server



Wir empfehlen die Nutzung eines SMTP-Servers, über den Sie Ihre E-Mails relayen, also weiterleiten. Für die Entscheidung, welchen SMTP-Server Sie verwenden, ist es v.a. wichtig, wie viele E-Mails Sie darüber in welchem Zeitraum versenden wollen.



Die SMTP Server bekannter Domain- und E-Mail Hoster (strato, 1und1, gmx, aol, etc.) haben die Menge an akzeptierten Ausgangsmails limitiert. So ist es gewöhnlich ab einer Menge von ca. 100 E-Mails sinnvoll, einen speziell für den Massenmailversand ausgerichteten SMTP Server zu verwenden.



Wir empfehlen Ihnen dabei die Nutzung des SMTP-Dienstes: turbo-smtp.de.

Für weitere Informationen, für Kosten/ Kontingente etc. besuchen Sie bitte die Website: turbo-smtp.de.



Möchten Sie darüber hinaus den Service von turbo-smtp.de oder auch anderen SMTP-Anbietern verwenden, geben Sie bitte Ihre SMTP-Zugangsdaten wie folgt ein:



Diese Informationen erhalten Sie bei Ihrem SMTP-Dienstleister/ Hosting Anbieter



SMTP Server: z.b. turbo-smtp.com

Port: z.b. 25 (bei turbo-smtp.com, der Standard SMTP Port lautet: 25)

Tragen Sie Ihren Benutzernamen ein: z.B. email-adresse@xyz.de

Geben Sie Ihr Passwort ein: xxxxxx



Testen Sie die Funktion, indem Sie auf "Verbindungstest" klicken.

Schlägt dieser fehl, prüfen Sie bitte noch einmal genau Ihre eingegebenen Daten.

Auszug aus der SendBlaster FAQ: http://www.newsletter-support.de/faq/sollte-ich-e-mails-direkt-oder-mittels-smtp-server-versenden-wie-wird-das-konfiguriert/



