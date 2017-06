Im Sommer haben Venenpatienten und auch Menschen mit gesunden Venen oft geschwollene Beine und Füße. Kompressionsstrümpfe können diesen Schwellungen entgegenwirken und die Beingesundheit unterstützen. Ihre trendige Optik passt zu vielen angesagten Sommer-Looks.



Wegen der positiven Resonanz hat der Hersteller medi die mediven Trendfarben-Kollektion bis Sommer 2018 verlängert: Die Hauttöne Puder, Rosé, Bronze und Terra erweitern ein weiteres Jahr das Standard-Sortiment Sand, Caramel und Mode. mediven Kompressionsstrümpfe kaschieren so das Venenleiden in einem natürlichen Look.



Tiefgebräunt oder hell: mediven trifft den passenden Hautton



Caramel und Bronze schmeicheln sonnengebräunter Haut. Zu tiefgebräunter, dunkler Haut sind Mode und Terra die harmonische Ergänzung. Bei heller Haut eignen sich die Töne Sand oder Puder. Wer kräftige Farben mag, wählt Rubin, Smaragd oder Magenta zum Outfit. Daneben sind auch die Klassiker Schwarz, Anthrazit und Blau im Sortiment. Für einen luxuriösen Auftritt können die mediven Kompressionsstrümpfe mit Swarovski Kristallen der Motive Romance, Brilliance und Beauty veredelt werden (Swarovski® ist eine eingetragene Marke der Swarovski AG).



Kompressionsstrümpfe - die Basistherapie bei Venenleiden



Kompressionsstrümpfe wie mediven elegance und mediven comfort können die Beingesundheit erhalten oder Venenerkrankungen kontrollieren. Sie verengen den Venendurchmesser und sorgen für eine verbesserte Durchblutung. Schwellungen klingen ab und die Beine fühlen sich leichter an. Die Strümpfe können außerdem das Thrombose-Risiko senken. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen. Im medizinischen Fachhandel werden die Kompressionsstrümpfe angemessen. Die Strümpfe sind antibakteriell und atmungsaktiv, sodass sich die Beine leicht und frisch anfühlen.



Im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de und im Internet gibt es die Info-Broschüre zu den mediven Hauttönen. Surftipp: www.medi.de mit Händlerfinder.



Kontakt

medi GmbH & Co. KG

Nadine Kiewitt

Medicusstraße 1

95448 Bayreuth

0921 912-1737

n.kiewitt@medi.de

http://www.medi-corporate.com/presse