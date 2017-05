Die Marke medi hat den Anspruch, stets Vorreiter und Trendsetter im Hilfsmittelmarkt zu sein, will neue Wege gehen und Offenheit für Neues zeigen. Das spiegelt auch das medi Corporate Design (CD) als wichtigster visueller Baustein der Marke wider.



Das Corporate Design ist eine wichtige Visitenkarte des Unternehmens. Mit der neuen Ausrichtung wird ein moderner Markenauftritt erreicht, der die Farbe Magenta als fest verankertes Markensignal fokussiert. Daneben sorgt das medi Logo für eine hohe Wiedererkennung.



"Damit eine Marke relevant bleibt, muss sie mit der Zeit gehen. medi ist eine starke Marke mit einem klaren, modernen Auftritt.", so Gunnar Klaukien (Teamleitung Grafik bei medi). Unter seiner und der Federführung von Andrea Eber (Leitung Markenführung bei medi) wurde das neue Corporate Design mit dem medi Grafik-Team entwickelt. Das neue CD ist flexibler und gleichzeitig konsistent, sodass über sämtliche Kommunikationskanäle hinweg die Wiedererkennung immer gegeben ist. Durch das Update werden die medi Markenwerte zeitgemäß, stimmig und treffend verkörpert.



