Ostern startet die erste große Reisewelle des Jahres. Ob im Auto, Bus, Flieger oder in der Bahn - Reisen ist wunderschön, für die Venen jedoch besonders anstrengend. Dann helfen die Reisestrümpfe medi travel, das Urlaubsziel auf leichten Beinen zu erreichen und entspannt die Ferien zu genießen.



Langes, bewegungsloses und beengtes Sitzen mit angewinkelten Beinen verlangsamt den Blutfluss in den Venen. Auch Menschen mit gesunden Venen haben dann schwere und geschwollene Beine. Hier können die medi travel Reisestrümpfe vorbeugen. Sie aktivieren durch den abnehmenden Druckverlauf und die sanfte Kompression den Bluttransport zum Herzen. Die Beine und Füße fühlen sich leichter und entspannter an, die Schuhe bleiben bequem. Zudem senken die Strümpfe auch das Risiko einer Reisethrombose.*



Urlaub 2017 - wohin zieht es die Deutschen?



Auf www.tourismusanalyse.de unter "Reiseziele 2017" gibt es einen ersten Ausblick. Spanien und Italien führen die Beliebtheitsskala der Urlaubsziele an. 25 Prozent der Reisenden machen Urlaub in Deutschland und neun Prozent wollen einen anderen Kontinent bereisen. Ausreichend Wasser, Tee oder Schorle trinken, Fußgymnastik, lockere Kleidung und bequeme Schuhe sind Tipps für komfortables Reisen. Im Flugzeug bieten die Gangplätze mehr Platz, um die Beine auszustrecken. Das i-Tüpfelchen sind medi travel Reisestrümpfe aus dem medizinischen Fachhandel. Es gibt eine semitransparente Ausführung in Puder und Schwarz für Damen, der medi travel für Herren in Schwarz und Grau hat eine dezente Rippenoptik. Die Größe richtet sich nach dem Fesselmaß.



Die Broschüre "medi travel" kann bei medi, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de angefordert werden. Surftipp: www.medi.de mit Händlerfinder.



*Hsieh/Lee (2005): Graduated compression stockings as prophylaxis for flight-related venous thrombosis: systematic literature review: in: J Adv Nurs, 51, 83-98.



