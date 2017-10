Die " W. Fenkner GmbH (http://www.exklusive-badgestaltung.de/)" setzt bei der Renovierung und Sanierung von Badezimmern, Eingangsportalen und weiteren Bauobjekten in vielen Fällen hochwertige Naturstein-Baustoffe, wie etwa Marmorfliesen, ein. Natursteinmaterialien bringen viele Vorteile mit sich und eignen sich beispielsweise hervorragend für den Einsatz in Bädern und Wellness-Bereichen.

Des Weiteren sind viele Marmore und weitere Natursteinsorten sehr kostenintensiv und somit automatisch einem exklusiven Kundenkreis vorbehalten. So wundert es nicht, dass gerade Eingangsportale, Empfangshallen und die Fassaden von Gebäuden, die für repräsentative Zwecke genutzt werden, besonders häufig mit italienischem Marmor und weiteren hochpreisigen Natursteinplatten versehen werden.

Das Bauunternehmen sorgt für die Umsetzung der unterschiedlichsten Wünsche der jeweiligen Auftraggeber, wie etwa die Integration von moderner LED-Technologie in Decken, Wände oder auch Badezimmerarmaturen. Von der dezenten, indirekten Beleuchtung für die Erzeugung einer bestimmten Atmosphäre, bis hin zur verspielten Armaturenbeleuchtung mit automatischem Farbwechsel, können vielfältige Vorgaben umgesetzt werden.



Die "W. Fenkner GmbH" ist schon lange erfolgreich am Markt aktiv und so kann das Unternehmen einen Kundenstamm mit zahlreichen edlen Hotelketten, Konzernen und weiteren großen Auftraggebern vorweisen. Die freundlichen und gut ausgebildeten Mitarbeiter des Fachbetriebs stehen bei bedarf gerne für eine ausführliche Beratung zur Verfügung. Weitere Informationen über das Bauunternehmen (http://www.exklusive-badgestaltung.de/) sowie die offerierten Services, finden sich auf der Webseite von "Fenkner".



