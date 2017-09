Bei der W. Fenkner GmbH handelt es sich um einen Handwerksfachbetrieb, der sich auf die Ausführung von exklusiven Natursteinarbeiten spezialisiert hat. Zum Portfolio des renommierten Unternehmens gehören beispielsweise hochwertige Marmoreingangsportale, Designerbadezimmer und Natursteinfassaden. Auch komplexe und extrem umfangreiche Großaufträge führen die erfahrenen Experten schnell und fachgerecht aus. So haben die Mitarbeiter von Fenkner zum Beispiel bereits eine große Anzahl an Wellness-Bereichen in luxuriösen Sterne-Hotels (http://www.naturstein-fenkner.com/bildergalerie/) saniert und auch neu erstellt.



Ein weiterer Arbeitsbereich der Experten ist die Renovierung und Erstellung von Natursteinfassaden. Unter den Referenzprojekten finden sich unter anderem große Gebäudekomplexe international agierender Konzerne, an deren Fassaden wertvolle Natursteinplatten verlegt worden sind. Bauprojekte, bei denen zahlreiche Badezimmer errichtet wurden, finden sich ebenfalls unter den Referenzen. Dabei kamen auch viele kostbare Sanitärkeramiken und Armaturen zum Einsatz, die sehr gut mit den Natursteinarbeiten harmonieren. Auf diese Weise wird ein exquisites Gesamtbild erzielt. Marmoreingangsportale runden das Portfolio ab, wobei natürlich auch andere Natursteinsorten verbaut werden können. Aufgrund der schönen Optik und vorteilhaften Materialeigenschaften, wird für Eingangsportale allerdings häufig italienischer Marmor favorisiert.



Die erstklassigen Arbeiten der W. Fenkner GmbH eignen sich hervorragend für repräsentative Gebäude - von großen Anwesen solventer Privatiers, über extravagante Luxushotels, bis hin zu prunkvollen Firmenzentralen. Dementsprechend haben die versierten Fachkräfte schon eine beachtliche Zahl anspruchsvoller Großaufträge (http://www.naturstein-fenkner.com/referenzen/), für unterschiedlichste Auftraggeber, erfolgreich realisiert.



Firmenkontakt

W. Fenkner GmbH

Wolfgang Fenkner

Heinz-Scheer-Straße 1

38126 Braunschweig

+49 (0) 531 / 7071 7410

+49 (0) 531 / 7071 7411

info@naturstein-fenkner.com

http://www.naturstein-fenkner.com





Pressekontakt

UPA Verlags GmbH

Stephan Duda

Hammscherweg 67

47533 Kleve

+49 (0) 2821 / 72030

+49 (0) 2821 / 25517

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de