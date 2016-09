Bakterien gibt es in der Luft, im Boden, auf Flächen und einfach überall. Viele von ihnen sind sehr nützlich, andere leider sehr schädlich. In vielen Bereichen ist die Hygiene sehr wichtig, damit sich keine schädlichen Bakterien bilden und ausbreiten. Mit Wasser und einem Schwamm werden sichtbare Verschmutzungen schnell beseitigt, mit dem Desinfektionsmittel auch die unsichtbaren Bakterienherde. Es gibt für die unterschiedlichen Anwendungsfelder im Sortiment von 1plushygiene auch ganz verschiedene Desinfektionsmittel. Es gibt diese zur Wunddesinfektion, zur Desinfektion der Hände, von Flächen oder von Geräten zur Lebensmittelproduktion.

Die richtigen Desinfektionsmittel müssen natürlich auch richtig verwendet werden. Die Hersteller geben bereits viele Informationen auf den Verpackungen und Produktbeschreibungen. Desinfektionsmittel für die Gebäudereinigung können sich durchaus auf einem Untergrund bewähren und einen anderen ruinieren. Der Gebäudereiniger sollte sich also vorher informieren. Häufig werden auch Konzentrate angeboten, die je nach Situation noch etwas oder intensiv verdünnt werden sollen, um sicher in der Anwendung zu sein. Diese Konzentrate sind jedoch handlicher als verdünnte Präparate.

Im Sortiment von 1plushygiene finden sich unter http://www.1plushygiene.de/de/gesamtes-sortiment1/reinigungschemie/desinfektionsmittel.html rund 150 Desinfektionsmittel, die alle ihre unterschiedlichen Einsatzgebiete haben. Es gibt für einige Desinfektionsmittel zugleich die passenden Spender oder Kombiangebote. 1plushygiene sucht sich die Marken und deren Produkte ganz genau aus, um sie in das eigene Sortiment aufzunehmen. Im Großhandel kaufen sehr viele Gebäudereiniger, die von Fach sein müssen, um am umkämpften Markt bestehen zu können. Nicht nur diese Käufergruppe sondern auch viele Privatkunden im Einzelhandel bringen Fachkompetenz mit und haben deswegen sehr hohe Ansprüche an die Reinigungsprodukte. 1plushygiene möchte die Kunden binden und sucht deswegen auch bei den Desinfektionsmitteln die Produkte heraus, die für ihren Verwendungszweck Sinn machen. Für die Privatkunden wird das Angebot jedoch auf Produkte eingeschränkt, die für den Hausgebrauch sinnvoll sind. Damit wird die Zahl der Fehlkäufe gesenkt und die Kunden erhalten für ihr Geld einen guten Gegenwert.

In der Gebäudereinigung werden nicht ein paar sondern ein paar hundert Räume, ganze Großraumbüros oder Empfangshallen gereinigt. Der Anforderungen an Desinfektionsmittel sind ganz anders, als im privaten Haushalt. 1plushygiene bietet Konzentrate, große Gebinde, Produkte für spezielle Anwendungsbereiche und es werden im eigenen Sortiment zugleich auch Arbeitsgeräte, Zubehör und Hygieneartikel für die WCs geboten. Das breit aufgestellte Sortiment ist nicht nur für Gebäudereiniger die Möglichkeit, um bei 1plushygiene mit einer einzigen Bestellung direkt das Lager für Reinigungsmittel und Hygieneartikel zu füllen. Es kann bereits im Einkauf viel Zeit gespart werden sowie 1plushygiene mit guten Preisen kalkuliert. Häufig gibt es die benötigten Produkte sogar bei den Aktionsartikeln oder im Schnäppchenmarkt. Dann wird der Kauf guter Desinfektionsmittel aus dem Sortiment von 1plushygiene vielleicht sogar noch deutlich günstiger.