Mitreden über Europa – das können Sie am Freitag, 10. November 2017, in Weimar!



Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland lädt Sie herzlich ein, im Rahmen eines Bürgerforums mit Europaabgeordneten zu diskutieren.



Wie wirkt sich europäische Politik in Thüringen aus? Was soll die EU regeln und was besser nicht?



Das Bürgerforum soll Ihnen die Möglichkeit eröffnen, mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments über diese und andere Themen zu diskutieren.

Die Europaabgeordneten Dr. Dieter-Lebrecht Koch (CDU), Jakob von Weizäcker (SPD), Gabriele Zimmer (DIE LINKE) und Prof. Dr. Olaf Leiße, Professor für Europäische Studien an der Friedrich-Schiller-Universität Jena stehen Ihnen Rede und Antwort.



Die Moderation übernimmt Susann Reichenbach vom MDR. Das Bürgerforum wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar ausgerichtet. Oberbürgermeister Stefan Wolf spricht ein Grußwort.



Diskutieren Sie live mit! Es geht los um 17 Uhr im Flügelsaal 1 der Weimarhalle (UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar). Fragen können auch über den Hashtag #MitredenEU in die Diskussion eingebracht werden.



Im Anschluss an die Diskussion findet ein kleiner Empfang statt. Alle Einzelheiten finden Sie im beiliegenden Programm.



Bitte beachten Sie, dass Foto- und Videoaufnahmen während der Veranstaltung gemacht werden, die im Internet und den sozialen Medien oder in Publikationen zur Berichterstattung genutzt werden können.



Hier können Sie sich anmelden:

E-Mail: mitreden@valentum.de

Telefon: 0941 69 64 63 0

Fax: 0941 69 64 63 1

Online: www.europarl.de