(SP/GM) Die Definition klingt trocken und langatmig. Ein Verein ist eine "Organisation, in der sich Personen zu einem bestimmten gemeinsamen, durch Satzungen festgelegten Tun, zur Pflege bestimmter gemeinsamer Interessen o. Ä. zusammengeschlossen haben" - so definiert es zumindest der Duden. Groß und bunt und vielfältig dagegen ist der Verein Klub Langer Menschen - kurz KLM, eine Organisation, in der sich Menschen treffen, die dem Vereinsnamen gerecht werden - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Wunder, dass der Übergrößen-Spezialist für Schuhe, schuhplus, hier aktiv ist, beschreibt schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer. "Der KLM blickt auf eine langjährige Geschichte zurück. Wir unterstützen das Vereinsleben sehr gerne, denn das Mitglieder-Umfeld ist für schuhplus zugleich auch ein guter Kommunikator, denn die meisten großen Menschen kannten das einstige Problem, keine passenden Schuhe zu bekommen. Die emotionale Bindung von schuhplus an den KLM ist hoch, so dass wir auch im Folgenden das Vereinsleben gerne unterstützen", so Zimmer. Mit Damenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) sowie Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/) spricht der Spezialversender schuhplus die Vereinsmitglieder auf besondere Weise an.



Der KLM (Klub Langer Menschen) ist ein in München eingetragener Verein mit Bezirksgruppen in 21 Städten Deutschlands, der sich für die großen Belange der großen Menschen einsetzt. Im KLM können Frauen mit mindestens 1,80m, Männer mit mindestens 1,90m Körperlänge Mitglied werden; eine Altersbegrenzung besteht nicht. Der KLM bietet die Möglichkeit, sich bei angebotenen Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art mit anderen großgewachsenen Menschen zu treffen, deren einziges gemeinsames Merkmal die überdurchschnittliche Körpergröße darstellt. Somit sind beim KLM Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Bildungsgraden vertreten. Der KLM bietet seinen Mitgliedern ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, welches in jedem Bezirk anders aussieht und entsprechend seinen Mitgliederstrukturen und Altersgruppen angepasst ist. So gibt es in fast jedem Bezirk regelmäßige Klubabende bzw. Stammtische, Kegel- oder Bowlingrunden, Wochenendreisen, kulinarische Reisen, Wanderungen und sonstige gesellige Runden.



