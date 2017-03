Der auf Schuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com) fokussierte Spezialversender, schuhplus aus dem niedersächsischen Dörverden bei Bremen, kann sich auch bereits im Jahr 2017 über ein enormes Wachstum erfreuen. "Wir konnten heute für das erste Quartal ein Zuwachs von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Damit liegen wir deutlich über unseren kalkulierten Erwartungen", freut sich Kay Zimmer, Geschäftsführer und Gründer von schuhplus. Die Reinvestitionen der vergangenen Jahre machen sich bezahlt, so Zimmer. "Eine unvergleichbare Auswahl und eine unverkennbare Sortimentstiefe waren stets unsere Kernziele. Diese Maxime haben wir konsequent verfolgt - und unsere Kundenreaktionen und -interaktionen der vergangenen fast 15 Jahre zeigen, dass wir in der Übergrößen-Welt zu einer festen und vertrauensvollen Größe geworden sind." Ob Damenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) oder Herrenschuhe in Übergrößen: schuhplus avancierte zum Synonym für große Schuhe - und das "macht uns Stolz und uns unsagbar viel Energie, diesem Anspruch auch in Zukunft weiterhin gerecht zu werden", so Zimmer.



