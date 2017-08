Eine wahre Schönwetter-Front hält in diesen Tagen Einzug in Deutschland. Spitzenwerte mit über 30 Grad beleben Körper, Geist und Seele - und passend dazu kann sich auch der Geldbeutel erfreuen. Heute startet schuhplus - Schuhe in Übergrößen - seinen großen Sommerschlussverkauf, mit einem einfachen Prinzip: Auf das gesamte Sortiment im Webshop gibt es 50% Rabatt - und zwar mit dem Gutscheincode: schuhplus2017ssv



Ob Sandalen, Zehentrenner, offene Halbschuhe oder Ballerinas: Als Übergrößen-Spezialist bietet schuhplus die gesamte Bandbreite der schönen großen Schuhmode an - und diese kann nun zum absoluten Schnäppchenpreis von 50% Rabatt unter dem vorherigen Verkaufspreis erworben werden. Ob Damenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/damenschuhe/) oder Herrenschuhe in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe/): Die Ware ist einwandfrei und makellos, erklärt schuhplus-Geschäftsführer Kay Zimmer. "Wir stehen in den Startlöchern zum Winter. Derzeit schreien Boots, Stiefel und gefütterte Halbschuhe lautstark nach einem Platz im Lagerhaus sowie im stationären Schuhgeschäft von schuhplus - Schuhe in Übergrößen - in Dörverden bei Bremen - und den Platz müssen wir diesen liebevollen Schreihälsen zügig schaffen", scherzt der 42-Jährige. Klassisch zum Ende der Saison dient der SSV bei schuhplus dazu, Platz zu schaffen - und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn Platz wird benötigt. "Wir können uns jedes Jahr über ein deutliches Wachstum erfreuen. Das ist eine außerordentlich schöne Situation und eine dankbare Ausgangslage für das gesamte Team, führt aber auch dazu, dass wir zum Ende der Saison die Ware schneller umschlagen müssen als noch vor einigen Jahren - zugunsten unserer Kunden, denn die können sich nun über satte Rabatte freuen", so Zimmer.



