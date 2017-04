Die Zahl der Anbieter für billige und teure Hundeschlafplätze wächst ständig. Im Fachhandel werden immer mehr Hundebetten, Hundematten und Hundekissen unter zahlreichen Marken angeboten.



Was viele Kunden nicht wissen ist, dass der Fachhandel sein Sortiment unter den verschiedenen Marken nur anbietet, um optisch eine größere Auswahl darzustellen. In Wirklichkeit gehören diese Marken wiederum den großen Fachhandelsketten.



Über das Internet ist das Angebot jedoch noch viel zahlreicher. Tausende von Shops bieten ein breites Sortiment mit manchmal abenteuerlichen Aussagen und Produkten an.



Fast immer handelt es sich hierbei um kleine Händler, die teilweise noch nicht einmal ein eigenes Lager haben. Deren Produkte werden zumeist aus fernen Ländern zugekauft. Was hier letztlich noch stimmt, ist allein der geringe Einkaufspreis und die Gewinnmarge.



Speziell geeignete Hundebetten, Hundematten und Hundekissen für große und schwere Hunde gibt es nicht von der Stange. Wenden Sie sich am besten an eine deutsche Hundebetten-Manufaktur mit Erfahrung.



Die Firma DoggyBed & CatBed fertigt seit Jahren Hundeschlafplätze, die garantiert nicht durchgelegen werden. Hundeschlafplätze, gefertigt in handwerklicher Tradition, hergestellt in Lünen, Deutschland.



Weitere Informationen finden Sie hier: www.doggybed.de (https://www.doggybed.de/grosse-orthopaedische-hundekissen-xxl-hundebetten/)



