Lünen bei Dortmund, Ruhrgebiet im Frühjahr 2017



Leistungsstarke Maschine im Kleinformat

Was macht ein innovatives Produkt erfolgreich? Neben der Ausstattung eines PCs spielen heutzutage vor allem Qualität, Nachhaltigkeit und Design eine wichtige Rolle. Als nachhaltiger leiser Business PC wartet das kleine Kraftpaket TAROX ECO 44 G6 mit überzeugenden Argumenten (http://www.biz-tv.net/tarox-eco44.de?tid=SEOB-1) auf. Der TAROX ECO 44 G6 stand gleich zu Verkaufsbeginn im Jahr 2013 quasi für eine neue Geräteklasse. "Power ohne Tower" lautet das Motto mit vergleichendem Blick auf Desktop-Rechner. Dieses 500-Gramm-Gerät schafft spielend leicht, wofür Schwergewichte sich mühen müssen.

Die leistungsstarke Maschine im Kleinformat bringt auch heute von Anfang an alles mit, um stark, schnell, scharf, leise, sparsam und zuverlässig Anwender in Büros, Call-Centern oder Produktionsbetrieben im Berufsalltag zu unterstützen. Die Gesamtbetriebskosten gehörten schon immer zu den besten Kaufgründen für gewerbliche Endkunden. Mit 8 Watt spart der ECO 44 G6 gegenüber einem herkömmlichen Rechner mit 40 Watt jedes Jahr eine stattliche Summe an Energiekosten. Mit seinem schicken Design verleiht er jedem Unternehmen als Büroausstattung mehr Modernität. Mit seinem kaum vorhandenen Geräuschpegel von unter 20 Dezibel unterbietet die Flüstermaschine selbst eine Armbanduhr.



Braucht wenig Energie, zeigt viel Leistung

Der TAROX ECO 44 G6 ist der nachhaltigste und kosteneffizienteste PC der TAROX AG. Nur 8 Watt verbraucht der kleine Alleskönner. Unter Höchstleistung erreicht er gerade einmal 30 Watt. Somit ist dieser sparsame Mini-PC ideal für Unternehmen mit vielen PC-Arbeitsplätzen, aber auch für Call-Center und Digital Signage (http://www.biz-tv.net/tarox-eco44.de?tid=SEOB-2). Und das Grünste ist, dass er die "Energy Star 6.1"-Zertifizierung besitzt.



Von 0 auf Vollgas in unter 10 Sekunden mit Windows 10

Ja, der TAROX ECO 44 G6 ist richtig schnell! Mit seinem sprintstarken Intel® Core™ i5-6260U Prozessor hat er überall die Nase vorn! Durch Einsatz aktuellster SSD-Technologie kann die Leistung beim Lesen um fast 400 % auf bis zu 2,15 GB/s gesteigert werden. Damit nicht genug, denn auch beim Schreiben ist er bis zu 300 % schneller als sein Vorgänger. Schnell, schneller, am schnellsten - auch mit seinem WLAN AC (inkl. Intel® WiDi-Unterstützung) ist der ECO 44 G6 fast 300 % schneller als mit WLAN N.



Passt überall rein

Der TAROX ECO 44 G6 passt mit seinen geringen Abmaßen wirklich überall hin. Ob in Büros oder Arztpraxen, beim Digital Signage oder Home Entertainment: Der TAROX ECO 44 G6 wird kaum zu sehen sein. Schade eigentlich ...



Mehr Power als jemals zuvor! Durch neueste Intel® Core™ Prozessoren der 6. Generation.

Immer alles geben! Der TAROX ECO 44 G6 nimmt es mit jedem Business-PC auf und scheut sich vor keinem Kräftevergleich. Unser Kleiner überzeugt dank der neuen Prozessoren mit einer Mehrleistung von bis zu 20 % gegenüber der Vorgängergeneration. Im Ernst: Dieser sparsame Mini-PC ist performant wie ein Großer. Und das ohne Mehrkosten gegenüber einem herkömmlichen Tower. Ehrenwort!



Schönheitskönig

Auch die Grafikkarte passt zum scharfen Aussehen des TAROX ECO 44 G6. Die Intel® Iris™ Technologie bietet dem Anwender überragende Bildqualität in Ultra-HD und megascharfe 4K in 60 Hz für flüssiges Arbeiten. Auch kabellos mit der Intel® WiDi und Intel® Pro Wireless Display® Technologie. Scharf ist auch die bis zu 75 % gesteigerte Grafikleistung gegenüber dem ECO 44 G5



Weitere Informationen sind zu finden unter http://www.biz-tv.net/tarox-eco44.de?tid=SEOB-3



Ansprechpartner im Unternehmen:

TAROX Aktiengesellschaft

Martin Pfleiderer

Leitung Marketing & Kommunikation

Stellenbachstr. 49 - 51

44536 Lünen

Telefon: +49 (231) 98980-371

Mobil: +49 151 14868197

Fax: +49 (231) 98980-176

Mail: Martin.Pfleiderer@tarox.de



