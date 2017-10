Die DoggyBed® orthopädischen Hundekörbe mit Kunstleder, sind gesundheitsfördernde, orthopädische Hundekörbe mit Kunstleder, bei denen wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Raumfahrt und Tiermedizin zu einem optimalen Ergebnis in Hinblick auf Gesundheit und Schlafkomfort eines jeden Hundes führen.



Der orthopädische Hundekorb mit Kunstleder, passt sich der Körperform der Hunde an und gibt ihnen ein Gefühl von Schwerelosigkeit. Das verwendete Material kommt aus der Raumfahrt und wird heute bei Patienten verwendet, die lange liegen müssen oder die Probleme mit den Bandscheiben, den Hüftgelenken oder anderen Knochengelenkproblemen haben.



Hoher, stabiler Rand

Der Hundekorb "Paddy Style" zeichnet sich durch den stabilen, hohen Rand aus. Viele Hunde liegen gern in ihrem Hundekorb und kuscheln sich an einen Rand. Dies erzeugt ein Gefühl der Geborgenheit. Auf diesem Rand kann der Hund seinen Kopf ablegen, ohne daß der Rand einknickt.



Kein Durchliegen

Es werden nur neue Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben der orthopädischen Hundekissen und Hundebetten verwendet. Diese wurden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Ein Durchliegen ist somit dauerhaft ausgeschlossen.



Doppelte Nähte

Jede Naht der DoggyBed ist 2-fach ausgelegt. Die Nähte werden 1x gesteppt und 1x genäht. Dies gewährleistet, dass keine Naht der orthopädischen Hundekissen mehr aufreißen kann.



Unser Kunstleder ist besonders weich und leicht zu säubern. Kein Schmutz kann sich festsetzen. Es wird seit über 20 Jahren in der Möbelindustrie verwendet und auch von Hunden sehr gut angenommen. Es ist besonders leicht zu säubern. Einfach den orthopädischen Hundekorb auswischen.



