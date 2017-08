Im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis gelegen, nimmt auch im Ortsleben von Langenau gerade das Deutsche Rote Kreuz eine zentrale Rolle ein. Das Würzburger Unternehmen Sprintis unterstützte die Freiwilligen jetzt mit einer Sachspende.



Der Ortsverein Langenau des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zählt 36 aktive Mitglieder. Dazu kommen aber noch 39 Mitglieder des Jungendrotkreuz und rund 33 Mitarbeiter des betreuten Tafelladens. 16 von Ihnen sind als Ersthelfer ausgebildet und im Einsatz, 2016 konnten sie mehr als stolze 662 Leben retten.



Die kleine Gruppe leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag in Langenau und den umliegenden Gemeinden. Darunter zählen Sanitätseinsätze bei Sportveranstaltungen, Konzerten und Stadtfesten sowie Erste-Hilfe-Ausbildung und ein allgemeiner Einsatz im Bereich des Bevölkerungsschutzes. Dazu kommen pro Jahr noch fünf Blutspendeaktionen, mit denen das Rote Kreuz den notorisch knappen Blutvorrat von Krankenhäusern auffrischen möchte.



Christa Staib, welche sich seit 34 Jahren bei der DRK engagiert, erhielt 200 Hängetaschen von Sprintis gesponsert. Mit diesen Taschen sollen die Bevorhaltungsartikel im Falle eines Katastropheneinsatzes gekennzeichnet werden. Christian Schenk, Geschäftsführer von Sprintis, zeigte sich beeindruckt: „Dieses Engagement möchten wir gern unterstützen. Die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes ist wichtig. Wir freuen uns einen kleinen Teil dazu beitragen zu können“.



Über SPRINTIS

Die SPRINTIS Schenk GmbH & Co KG ist ein Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen Würzburg. Das Angebot an Produkten, das SPRINTIS im gut strukturierten Onlineshop unter www.sprintis.de präsentiert, ist genauso umfangreich, wie vielseitig.



Kunden finden im Sortiment von Buchschrauben bis Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.000 Artikeln: zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.



Auf zuverlässige und vertrauenswürdige Zusammenarbeit mit ihren Kunden legt das Familienunternehmen großen Wert. So bietet es die Möglichkeit, sich über eine Service-Hotline mit kompetenten Produktspezialisten in Verbindung zu setzen sowie kostenfrei Muster fast aller Artikel zu bestellen. Deutschlandweit liefert SPRINTIS ab einem Mindestbestellwert von 250 Euro versandkostenfrei.



Ansprechpartner für die Presse

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

Maria Bethge | Ludwig-Weis-Straße 11 | D-97082 Würzburg

Telefon: 0931 / 40416128 | Internet: www.sprintis.de | eMail: mb@sprintis.de