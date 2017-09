Eine Stickerei ist die hochwertigste und eine der ältesten Form der Textilveredelung. Sie ist extrem haltbar, fühlt sich "natürlich" an und sieht besonders wertig und exklusiv aus. Eine Bestickung kann auf nahezu jedem Kleidungsstück angebracht werden - aber eben auch auf Heimtextilien aller Art. Bekannt sind Stickereien auf Heimtextilien beispielsweise auf Hotelhandtüchern oder Bademänteln. Sie geben dem guten Stück etwas Einzigartiges, Unverwechselbares. Holger Genkinger und sein Team von Bettwaren-Shop.de bietet seinen Kunden eine besondere Dienstleistung und besticken Heimtextilien und Frottierartikel für das Badezimmer ganz individuell nach Kundenwunsch.



So nah am Markt sind wenige. Sie kennen die Wünsche ihrer Kunden von tausenden von Bestellungen und aus ähnlich vielen Beratungsgesprächen. Mit der Eigenmarke "Traumschlaf" haben sie ihre Erkenntnisse in eigene Produkte umgesetzt und damit beste Erfahrungen gemacht. Und an der Eigenmarke sieht man: Den Markt beobachten heißt nicht nur, ihn kennenzulernen, sondern für Holger Genkinger auch, sich Gedanken über Entwicklungen und Möglichkeiten zu machen.



Der Beginn für das Thema Bestickung lag im Bettwaren-Shop.de selbst. Eine Ausstattung für alle Mitarbeiter mit Logo und eigenem Namen wurde auf den Weg gebracht - und im eigenen Haus selbst umgesetzt. Kurz darauf fragte ein lokaler Verein nach der Möglichkeit, Handtücher zu personalisieren. Die Nachfrage war da. Genkinger und sein Team machten sich Gedanken, was außer dem obligatorischen Werbegeschenk mit Aufdruck, einem Kugelschreiber beispielsweise, für Firmen und Privatpersonen noch interessant sein könnte.



Die persönliche, personalisierte Ausstattung mit eigenem Logo, einem Wappen, dem ganzen Namen oder den Initialen auf Artikeln, die ich täglich zuhause benutze, wird immer mehr nachgefragt. Customizing heißt das Schlagwort. Individuell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene, bzw. für die eigenen Bedürfnisse gestaltete Artikel liegen hoch im Trend.



Ein Pflegeheimbetreiber, der deutschlandweit über 30 Standorte betreibt, bestellt seit Jahren regelmäßig die komplette Ausstattung für die betreuten Häuser. Auch Hotels, in denen eigene Bettwäsche, Handtücher, Bademäntel oder Saunatücher verwendet werden, sind Kunden bei Bettwaren-Shop. Sie alle wollen die Unverwechselbarkeit ihrer Hauswäsche über eine stilvolle Bestickung sicherstellen. Es ist ein wachsender Bereich.

Es beschränkt sich aber nicht auf die Branchen, die Menschen eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten oder gar ein Zuhause bieten. Immer mehr Firmen entdecken die Bestickung von Heimtextilien als Teil Ihrer Corporate Identity. Sie nutzen bestickte Artikel als Werbegeschenk, das die Aufmerksamkeit der Kunden wesentlich besser bindet, als es etwa ein Klassiker, z.B. der bedruckte Kugelschreiber, tut.



"Es ist wichtig, dass ein Produkt dauerhaft hochwertig und die Bestickung auch gefühlt wertig ist. Die Qualität eines Produktes und der Dienstleistung wirkt nachhaltig auf das Image des Unternehmens." Holger Genkinger hat reichlich Erfahrungen gesammelt und festgestellt, das Angebot, Textilien von der Bettwäsche bis hin zum Handtuch zu besticken, wird von seinen Kunden dankend angenommen.



Dank moderner computergesteuerter Technologie, ist es heutzutage aber relativ einfach umsetzbar, wirkungsvolle Werbung auf Textilien zu sticken - aufwändige Motive lassen sich so in Stickereien umsetzen. Durch das Besticken können Textilien individuell gestaltet werden.

Genkinger geht jetzt noch einen Schritt weiter. Seine Kunden können ihre Bestickungsaufträge online aufgeben. Dieser Bestick-Service gibt den Bestellern die Möglichkeit, z.B. ihr Logo hochzuladen Schriften und Schriftfarben frei auszuwählen. Bei Bettwäsche sind es im Online-Konfigurator bis zu 25 Zeichen. Bei Handtüchern sind bis zu 16 Zeichen, bei Bademänteln bis zu 12 Zeichen möglich. Wird der Stickauftrag mit der Bestellung aufgegeben, geht der bestellte Artikel direkt in die Abteilung für die Bestickungen im Haus und der Kunde hat seinen individuell auf ihn zugeschnittenen Artikel bei kleineren Stückzahlen bereits nach 2 bis 3 Tagen in der Hand.



Bei Bettwaren-Shop hat dieser Bereich enorm zugenommen. Schon heute werden über 500 Stickaufträge pro Monat abgewickelt. Neben Artikeln der Hausmarke "Traumschlaf" können aber auch Markenartikel, beispielsweise Joop, Möwe, Vossen oder Esprit, und eine Vielzahl von anderen Textilartikeln aus dem Sortiment bestickt werden.



Individualisierung liegt im Trend. Das konnte man bei Bettwaren-Shop.de auch schon über das Angebot des Nähservices feststellen. Individuelle Maße für die eigenen Bedürfnisse werden sehr oft nachgefragt. Kopfkissenbezüge, Spannbettlaken, Bettdecken - jeder hat seine eigenen Vorstellungen oder Idealmaße. In dieser Abteilung arbeiten bereits fest 4 Mitarbeiter und strategische Partnerschaften mit Fachbetrieben aus diesem Bereich ergänzen das Programm und helfen Engpässe zu vermeiden.



Nähservice und Customizing (die Bestickung) ergänzen sich wunderbar. Und wir können gespannt sein, was für Ideen - aus der konsequenten Beobachtung des Marktes oder der Bedürfnisse der Kundschaft - bei Bettwaren-Shop noch entwickelt und angeboten werden. Das Besondere fällt ins Auge, das wissen Kunden und Anbieter.



Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de



