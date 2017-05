Für Markenentwicklung und ihre Umsetzung holte sich Georg Schauer, Gründer von "JägerXXL", trumedia ins Boot. Die Augsburger Kommunikationsagentur knüpft so an ihre jahrelange, internationale Branchenerfahrung im Jagdmetier an.



Jagdbekleidung ab 4XL von renommiertem Label



Als leidenschaftlicher Jäger war Start-Up-Unternehmer Schauer selbst immer wieder betroffen von dem Problem, hochwertige Outdoorbekleidung in Übergrößen zu finden. Aus dieser Not machte der Firmengründer nun eine Tugend und rief mit "JägerXXL.de" die Lösung des Problems zahlreicher Jäger ins Leben. Erstklassige und funktionale Jagdbekleidung, egal ob Jacken, Hosen oder Hemden, sind nun dank einer exklusiven Kooperation mit dem Marktführer Blaser auch außerhalb der Größennorm erhältlich - und das auch international.



Dafür entwickelte trumedia das Onlineangebot "JägerXXL.de" und griff dabei auf umfassende Erfahrung in der Jagdbranche zurück. Die Vertrautheit mit den Bedürfnissen und Charakteristiken des Klientels halfen den Kommunikationsprofis dabei ebenso wie langjähriges Know-how mit der Produktdistribution auf Onlinekanälen. Den Grundstein für einen erfolgreichen Auftritt legte trumedia zu Beginn der Zusammenarbeit mit einem umfassenden, strategischen Brand-Building-Prozess. Der Rollout des Webshops wurde später durch flankierende Multichannelmaßnahmen gesteuert und begleitet.



Von der Namensfindung bis zum erfolgreichen Onlinevertrieb



Marco Trutter, Geschäftsführer der Augsburger Werbeagentur, kennt die Jagdbranche seit Jahren und sieht darin einen klaren Vorteil für seinen Kunden:



"Als Georg Schauer uns mit seiner Idee zu Jagdmode in Übergrößen kontaktierte, haben wir uns von Anfang an auf die Umsetzung dieses Projekts gefreut. Wir kennen die qualitativen Merkmale der Zielgruppe bereits durch die intensive und langjährige Zusammenarbeit mit den Leadern der Branche. Die passende Marke dafür zu entwickeln, die mit Stärke und Ausdruck überzeugen sollte, und sie zukünftig am Markt zu etablieren hatte dann für uns höchste Priorität. Dafür setzten wir auf einen Namen, der international adaptierbar ist, eine unverwechselbare visuelle Identität, der ein emotionales Screen Design des neu konzipierten multilingualen Webshops abgeleitet wurde."



Das Agenturteam begleitete das Rollout zudem mit einer durchdachten Auswahl an international ausgesteuerten, flankierenden Maßnahmen - von klassischer Printwerbung über Online-Advertorials, PPC-Marketing bis hin zu zielgruppenspezifisch ausgesteuerten Social Media Kampagnen und sorgte so für einen erfolgreichen Markteintritt auf ganzer Linie.



