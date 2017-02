In diesen Tagen wurde die Metropolregion Rheinland gegründet. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Kommunen und Kreise, der Stadt-Region Aachen, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammern. Diese unterzeichneten jetzt in Düsseldorf die Satzung und bekundeten damit verbindlich den Willen zur Zusammenarbeit. Ziel der als eingetragener Verein konstituierten Metropolregion ist, die Region in ihren verschiedenen Ausprägungen (Arbeit, Kultur, Planung, Sport, Tourismus, Verkehr, Wirtschaft, Wissen und Wohnen) als zusammenhängenden und gemeinsamen Lebensraum zu positionieren.

Als stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des sechsköpfigen geschäftsführenden Vorstands wurde der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, gewählt, den Vorsitz hat Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel. Landrat Schuster sieht in der Metropolregion die interkommunale Zusammenarbeit in einer immer globaler werdenden Gesellschaft und das Denken über die eigenen regionalen Grenzen hinaus zu stärken als wichtig an. Gleichzeitig solle das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität geschaffen werden.