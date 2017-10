Jetzt fand im Ortsteil Seelscheid ein erstes Bürgerforum zur wirtschaftlichen Entwicklung statt. Wider Erwarten (?) war für die Spitze der Verwaltung, die sogar (?) extra (?) aus Neunkirchen über das Tal herüber gekommen war, das Erstaunen über die Anliegen und Probleme recht groß. Mag vielleicht daran liegen, dass bisher deren Fokus mehr auf Neunkirchen und dessen Entwicklung gelegen hat und der „andere Ortsteil da drüben“, gemeint ist Seelscheid, `links liegen gelassen´ wurde.

Zahlreiche interessierte Seelscheider Bürger fanden den Weg in die Grundschule „Am Wenigerbach“. Nach einer Einführung eines die Aktion begleitenden bundesweit tätigen Beratungs- und Planungsunternehmens gab es für die Bürger Raum und Zeit ihre Ideen, positiv wie negativ, zu formulieren und schriftlich niederzulegen. In einem dritten Teil fasste das Beratungsunternehmen dann die Eingaben der Bürger zusammen. Da machte sicherlich so mancher aus der Verwaltung in Neunkirchen große Augen! Kaum verwunderlich, dass angesichts des bisherigen scheinbaren Desinteresses der Verwaltung für Anliegen und Bedürfnisse der Seelscheider, die Wand, welche die negativen Beobachtungen aufnahm, wesentlich umfangreicher bestückt war als die positive. Kaum verwunderlich, dass das Eigenengagement des MGV Mohlscheid von den Anwesenden durchweg positiv aufgenommen wurde, der neben der Sportanlage Breitscheid ein Vereinsheim bauen will, das allen Vereinen offenstehen soll. Zu diversen „Schandflecken“ baulicher Art teilee man aus der Verwaltung lediglich mit, „dass man im Gespräch sei“. Ob das auch für die verkehrstechnischen Dinge gilt, dazu konnte (oder wollte?) man nichts sagen. Bleibt zu hoffen, dass der aktuelle Bürgermeister (w) vom Beratungsunternehmen zwecks zeitnaher Realisierung einer Umsetzung entsprechend getrietzt wird, da manche Anliegen schon seeeehr lange vor sich her geschoben werden und wurden. Ok, bei so manchen war der aktuelle Bürgermeister (w) wahrscheinlich teilweise noch nicht einmal geboren ...