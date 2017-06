Der erheblich gestiegene Lkw-Verkehr sowie auch die Bestrebungen vieler Speditionen die anfallenden Maut-Ausgaben für die Benutzung der Autobahn durch „Abkürzung“ der Route zu umgehen, sorgten seit Jahren im Ortskern von Much für erhebliche Probleme. Im Bereich der Engstelle im unteren Bereich des Ortes kamen (und kommen) einerseits sich begegnende Lkw nicht aneinander vorbei, andererseits war und ist dies selbst im Begegnungsverkehr von Lkw und Pkw kaum möglich. Dies führte dazu, dass es oft zu Rückstaus kam und bislang kommt, der gerade in verkehrsstarken Zeiten nicht selten zu Gefahrensituationen führte und führt.

Da auch der neue Bundesverkehrswegeplan – leider – keine schnelle Realisierung einer geplanten großräumigen Umgehung des Ortes erkennen lässt, sind nunmehrt weitgehende verkehrsrechtliche Maßnahmen gefragt. Ein komplettes Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen soll kurzfristig Entlastung schaffen.

Harald Pütz, Leiter des Straßenverkehrsamtes des Rhein-Sieg-Kreises, und Norbert Büscher, Bürgermeister von Much, stellten eine Neuregelung vor. So wird es zeitnah eine Anordnung zur kompletten Sperrung der Ortsdurchfahrt für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen geben. Bis zu einer eventuellen Umsetzung einer neuen Trasse für den Schwerlasstverkehr soll diese die Verkehrssituation optimieren.

Allerdings handelt es sich bei der in Aussicht stehenden Maßnahme um eine zunächst auf ein Jahr befristete. Sollten sich in diesem Zeitfenster Probleme im Verkehrssablauf ergeben, würde die Beobachtungs- und Erprobungsphase, so die Beteiligten, abgebrochen.

Bügermeister Büscher hatte beim Kreis als der zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine Prüfung der verkehrsrechtlichen Optionen angeregt, da eine bauliche Entschärfung des seit Jahrzehnten bestehenden Problems aufgrund des gewachsenen Gebäudebestandes ausschied. Eine daraufhin zwischenzeitlich erfolgte bisherige Beschränkung der Geschwindigkeit auf 20 km/h und ein einseitiges Durchfahrverbot für Lkw brachten leider nicht die gewünschte Entschärfung der Situation.

Beteiligte Institutionen – Kreispolizeibehörde Siegburg, Wahnbachtslsperrenverband und nicht zuletzt auch der Landesbetrieb straßen.nrw – sind in die Maßnahme einbezogen: So soll fortan der aus Siegburg kommende Schwerlastverkehr bereits hinter Oberheister und vor Markelsbach über die Gemeindestraße bei Huven am Steinbruch auf die L189 (Wahnbachtslstraße) geführt werden. Lediglich zu den Gewerbegebieten in Bövingen dürfen Lkw die B56 weiter nutzen, erreichen ihr Ziel über den oberen Kreisel von Much unmittelbar. Aus der Gegenrichtung ergeben sich aufgrund der bereits bestehenden Regelung nach Darstellung der Beteiligten keine Änderung.