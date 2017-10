Mettingen, 26.10.2017

Bei den diesjährigen display Superstar Awards konnte sich SCHEMBERG unter 96 nominierten Displays von 49 Unternehmen durchsetzen und gewann Silber in der Kategorie "Metall selbstdarstellend". Der Award würdigt herausragende Leistungen und Innovationen im Display und Point of Sale-Marketing. Die zehnköpfige Fachjury lobte die Innovationskraft der zahlreichen Exponate und ermittelte anhand umfassender Kriterien 55 Gewinner des exklusiven Branchenpreises. SCHEMBERG fühlt sich geehrt, unter zahlreichen innovativen Einreichungen einen der Awards für das gemeinsam mit Grohe entwickelte "Tasting Tool" erhalten zu haben. Dieses promotet eine Küchenarmatur, die sofort kochendes Wasser liefert, ohne warten zu müssen. Gerade als in der Tischlerei heimisches Unternehmen für die Leistung im Metallbereich ausgezeichnet zu werden, beweist Kompetenz hinsichtlich verschiedenster Werkstoffe. Verliehen wurde der Preis der "Nacht der Sterne" bei feierlichem Ambiente am 19. Oktober in Düsseldorf und bot die Möglichkeit, sich mit Kollegen auszutauschen und neue Kontakte in der Branche zu knüpfen.



