Das renommierte Werkzeugbauunternehmen " Havranek Zerspanungswerkzeuge (http://www.havranek.de/)" entwickelt, produziert und vertreibt sowohl Capto-, als auch HSK- und Sonderwerkzeuge. Die Zusätze "Capto" und "HSK" stehen dabei für die jeweils verwendete Werkzeugaufnahme, also den Teil, der Werkzeug und Bearbeitungsmaschine verbindet.

Es gilt allerdings zu beachten, dass "HSK" die Abkürzung für Hohlschaftkegel ist, während es sich bei der Bezeichnung "Capto" um einen geschützten Markenbegriff (Coromant Capto®) handelt. Hohlschaftkegel gelten als Nachfolger der Steilkegel, da sie nicht nur kürzer und leichter sind, sondern auch noch über weitere Vorteile verfügen, wie eine hohe Wechselgenauigkeit und niedrige Rundlaufabweichungen.

"Capto" steht für ein modulares Schnellwechsel-Werkzeugkonzept, das aus verschiedenen speziellen Schnellwechsel-Werkzeughaltern, Adaptern, Reduzierungen und Verlängerungen besteht.



Bei den Sonderwerkzeugen (http://www.havranek.de/glossar/sonderwerkzeuge/) handelt es sich um nicht genormte Spezialanfertigungen, die als Einzelstücke oder in Kleinserien gefertigt werden. Die Sonderwerkzeuge können über verschiedene Arten von Werkzeugaufnahmen verfügen. Bei der Entwicklung und Produktion arbeiten die Ingenieure und Zerspanungsmechaniker von "Havranek" eng mit den jeweiligen Auftraggebern zusammen. Auf diese Weise können die Produkte optimal auf ihren späteren Einastzweck hin optimiert werden. Je nach Werkzeug und Verendung werden beispielsweise unterschiedliche Bearbeitungsgeschwindigkeiten gefordert und auch das zu bearbeitende Material kann variieren. Das Verhalten beim Brechen der Späne kann ebenfalls beeinflusst werden, unter anderem durch den Einsatz unterschiedlicher Wendeschneidplatten. Dabei handelt es sich um sehr harte Schneidplatten aus gesintertem Material. Wendeschneidplatten ermöglichen zudem besonders hohe Bearbeitungsgeschwindigkeiten, im Vergleich zu Werkzeugen, die in Massiv-Bauweise hergestellt wurden.



Firmenkontakt

Havranek Zerspanungswerkzeuge

Dipl. Ing. Heinrich Havranek

Rudolf-Diesel-Straße 60

74572 Blaufelden

+49 (0) 7953 / 9788 0

+49 (0) 7953 / 9788 11

info@havranek.de

http://www.havranek.de





Pressekontakt

UPA Verlags GmbH

Stephan Duda

Hammscherweg 67

47533 Kleve

+49 (0) 2821 / 72030

+49 (0) 2821 / 25517

kontakt@upa-webdesign.de

http://www.upa-webdesign.de/