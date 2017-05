Das Erbrecht gehört zu den Gesetzesbestimmungen die nicht erst beim Tod greifen. Vielmehr ist es wichtig, sich bereits zu Lebzeiten mit diesen Bestimmungen zu befassen, um seinen späteren Nachlass dem oder denen zukommen zu lassen, die man bedenken möchte.



Gesetzliche Regelung



Die gesetzlichen Regelungen zum Erbrecht finden sich im Bürgerlichen Gesetzbuch und zwar in den Paragraphen 1924-1936 BGB. Dieses bedeutet, dass die Erbfolge zunächst einmal durch das Gesetz geregelt ist. Allerdings hinterlässt der Gesetzgeber besonders im Bürgerlichen Gesetzbuch viele juristische Klippen. Diese zu verstehen und ggf. zu umgehen ist nicht einfach und juristische Laien zumeist überfordert. Umso wichtiger ist also eine juristische Beratung. Dieses dürfte aus den nachfolgenden Ausführungen schnell klar werden, auch wenn diese die Erbfolge nach dem ersten Anschein als einfach erscheint. Beispiel: Bei Ehegatten, die Kinder haben, erbt der Ehegatte eine Hälfte und die Kinder die andere Hälfte. Wenn daher ein Ehepaar zwei Kinder hat bedeutet dieses, dass der überlebende Ehepartner 50 Prozent des Erbes erhält und die beiden Kinder je 25 Prozent. Schwieriger wird es allerdings, wenn man eine andere Regelung haben möchte. So soll zum Beispiel der überlebende Ehegatte alles erben. die Kinder sollen erst dann bedacht werden, wenn beide Ehepartner verstorben sind. Für eine solche Regelung ist ein Testament erforderlich.



Alternative: Erbvertrag



Als Alternative zu einem Testament kann auch ein Erbvertrag abgeschlossen werden. Im Gegensatz zum Testament verpflichten sich bei einem Erbvertrag auch die zukünftigen Erben. Dieses führt in der Regel zu der Vermeidung eines späteren Streits. Aber auch ein Erbvertrag bedarf juristischer Beratung, die ein Anwalt geben kann.

Hinweis: Wichtig ist es, ein Testament sorgfältig zu verwahren. Hier besteht die Möglichkeit, es beim Amtsgericht zu hinterlegen.