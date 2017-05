Essen, 08. Mai 2016****** Noch rechtzeitig zur Bundestagswahl gibt es nach Frankreich nun auch in Deutschland mit der Partei DemokratenPower die Chance für einen europäischen Neustart. Wähler können dazu ihre Zweitstimme nutzen. Die DemokratenPower beschließt Auftaktveranstaltung am 08. Juni 2017 in Lauterbach / Hessen. Der Vorsitzende der DemokratenPower, Hans - Diedrich Kreft, stellt die Strategie so dar:



"Mit seiner Zweitstimme hat der deutsche Wähler den Hebel in der Hand, um auch in Deutschland den grundlegenden Politikwechsel durchzuführen, mit dem ein europäischer Neustart gelingen kann. Wir von der DemokratenPower stellen am 8. Juni 2017 im hessischen Lauterbach Kandidaten auf, die unabhängig von den etablierten Parteien sind.



Während die herkömmliche Parteienpolitik erst nach einer Wahl in geschlossenen Koalitionsräumen konkret wird, sind wir bereits vor der Wahl konkret: Wir wollen gemeinsam mit Frankreich ein neues, demokratisch legitimiertes Europa schaffen, das nicht durch die Brüsseler Bürokratie dominiert wird und stattdessen durch das Straßburger Europaparlament seinen Weg in die Zukunft geht.



Zusätzlich bringen wir als Demokratenpower für Europa ein, was den Franzosen noch fehlt: Ein tragfähiges Wirtschaftskonzept mit dem es für ganz Europa Einkommenssicherheit bei Job-Verlust gibt.



In Kurzform ist im " Video mit Hahnenschrei (https://www.youtube.com/watch?v=3pgZTeCzkoU&feature=youtu.be)" authentisch festgehalten, um was es in der Zusammenarbeit mit Frankreich geht. Bis Mitte Juni kann man sich bei der DemokratenPower durch Ausfüllen eines einfachen Web-Fragebogens selbst als Bundestagskandidat vorschlagen und sich derart direkt für das Schaffen eines neuen Europas einsetzen.



Lasst uns als deutsche Wähler den europäischen Völkern ein klares Signal geben: Wir Deutsche greifen den Staffelstab der Franzosen auf und werden gemeinsam mit ihnen den Politik-Wechsel in Europa einleiten.



Mit der One-Click-Kandidatur kann sich jedermann/frau direkt als Bundestagskandidat einbringen. Auf der Web-Seite https://demokratenpower.de sind weitere Infos zu finden."



Firmenkontakt

DemokratenPower

H.-D. Kreft

Ecksweg 4

21521 Dassendorf

04104694796

dkreft@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de





Pressekontakt

Demokraten Power

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

agrosse@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de