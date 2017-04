Hamburg, 24. April 2017****** Die Ungehörten in Frankreich haben sich eine Stimme gegeben. Sie heißt Macron. Findet auch Deutschland seine neue Stimme, wird Europa mit Frankreich und Deutschland an der Spitze wie ein Phönix aus der Asche zu neuem Leben erwachen. Hier sagt der Vorsitzenden der DemokratenPower, Hans - Diedrich Kreft, wie Deutschland den Erfolg in Frank-reich zu einem Erfolg Europas machen kann:



"Die alten, national geprägten, politischen Strukturen in Frankreich, Deutschland haben es nicht geschafft, Europa zur neuen Heimat der Europäer zu machen. In dieser Situation und nach dem Brexit erscheint der Aufstieg des französischen Präsidentschaftskandidaten Macron wie ein verhei-ßungsvoller Silberstreif am Horizont, der von einem neuen Europa kündet.



In dieser Situation stehen wir in Europa vor einer bangen Frage: Wird und kann der deutsche Wähler zur Bundestagswahl ein genauso klares Zeichen für Europa setzen?



Mit anderen Worten: Gibt es für die deutschen Wähler im System ihrer parlamentarischen Demokratie eine ähnliche Chance der Erneuerung, wie sie das französische Präsidialsystem Macron geboten hat?



Ja, wir von der DemokratenPower bieten dem deutschen Wähler eine vergleichbare Chance. Erstmals gibt es eine One-Click-Kandidatur für Bundestagskandidaten. Und damit haben auch die Deutschen bereits vor der Wahl die Chance, das erstarrte, politische Parteiensystem zu erneuern. Die Formel der DemokratenPower ist einfach. Die Parteien sind mit ihren direkt gewählten Kandidaten mindestens zu 50% im Bundestag vertreten, weil One-Click-Kandidaten nicht direkt kandidieren. Je mehr Zweitstimmen die Wähler für One-Click-Kandidaten vergeben, desto größer die Chance eines Politwechsels auch in Deutschland.



Die One-Click-Kandidatur ist für jedermann/frau nutzbar. Am 6. Mai erfolgt in Essen die erste Wahl von One-Click-Kandidaten. Auf der Web-Seite https://demokratenpower.de sind weitere Infos zu finden."



Firmenkontakt

Demokraten Power

H.-D. Kreft

Ecksweg 4

21521 Dassendorf

04104694796

dkreft@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de





Pressekontakt

Demokraten Power

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

agrosse@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de