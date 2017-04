Hamburg, 21. April 2017****** Die Sensation ist perfekt. Die Initiative DemokratenPower belebt ein urdemokratisches Prinzip: BürgerInnen können sich selbst als Bundestagskandidat aufstellen. Dazu ist die Web-Seite www.demokratenpower.de aufzurufen und ein Formular auszufüllen. In geschickter Weise kombiniert die Initiative DemokratenPower das Parteiengesetzt mit dem Web. Der Vorsitzende der DemokratenPower, Hans - Diedrich Kreft erläutert das Prinzip:



"Wenn sich bei uns Bürger per Web selbst zu einer Bundestagskandidatur einbringen können, ist damit ein urdemokratisches Prinzip wieder zum Leben erweckt: BürgerInnen, die sich selbst zur Wahl stellen, können mehr erreichen, als es durch eine pure Stimmabgabe möglich ist.



Wie all das machbar ist, wird mit Klick auf das Feld "Wie kandidiere ich für den Bundestag" der Web-Seite www.demokratenpower.de genau erklärt. Füllt der Interessent ein vorgefertigtes Formular aus, wird er bei uns in den Kreis der Kandidaten aufgenommen. Er stellt sich gleichberechtigt mit anderen Kandidaten zur internen Wahl vor. Für den Bundestag aufgestellt ist, wer die entsprechende Anzahl der Stimmen erhält.



Wozu die DemokratenPower steht, ist im YouTube-Video https://youtu.be/M3RmyFnQc_Y und in ihren Credos festgehalten.



Wir sehen unsere Leistung als Service an, um die vielen bürokratischen Hürden einer Kandidatur aus dem Wege zu räumen. Stand bisher die Masse der Wahlberechtigten einer direkten, selbstbestimmten Kandidatur im Wege, ist das mit den neuen Möglichkeiten, wie sie das shuccleWeb bietet, zu überwinden.



Ab sofort heißt es: Die Bürger können selbst bestimmen, wie sich der nächste Bundestag unabhängig von den Kandidaten der etablierten Parteien personell zusammensetzt."



Firmenkontakt

Demokraten Power

H.-D. Kreft

Ecksweg 4

21521 Dassendorf

04104694796

dkreft@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de





Pressekontakt

Demokraten Power

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

agrosse@shuccle.de

http://www.demokratenpower.de