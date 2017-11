Unter der Woche versorgen sie Kindergärten, Schulen und Firmen über das Firmencatering, das sich inzwischen fest etabliert hat. An ihrem Standort in der Arbachtalstraße in Eningen, in der ehemaligen Kantine von Wandel & Goltermann, lassen sich viele Menschen direkt mir frisch zubereitetem Essen täglich versorgen. Wer gut arbeitet, soll gut essen. Dafür stehen die Mitarbeiter der 'La Cantina', deren guter Ruf sich immer mehr verbreitet. Aber am Wochenende wird nicht einfach geschlossen. Das Nazar Eventhouse - gleicher Inhaber, gleiche Mitarbeiter - bietet die Räumlichkeiten für private Feiern oder Firmenevents an.



Die Inhaber sind erfahrene Gastronomen, die Küche ist mit hervorragenden professionellen Köchen und Personal besetzt. Und die beiden Chefs freuen sich über positives Feedback. "Wir haben eine Familie, die nun schon ihre vierte Hochzeit bei uns feiert." Welches Feedback könnte besser sein? Zufriedene Kunden kommen wieder. Özlem und Murat Hosgör wissen, wovon sie reden. Seit 2011 betreiben sie das 'Nazar Eventhouse' in der Arbachtalstraße und gelten als feste Adresse in der Erlebnisgastronomie und bei der Vermietung von Räumlichkeiten in der Großregion Reutlingen bis Neckar-Alb.



Das Raumangebot ist enorm flexibel. Für alle 4 Hochzeitsfeiern der Stammkunden-Familie konnte die passende Raumgröße angeboten werden. Die buchbare Größe kann zwischen 50 und 500 Gästen variiert werden. Der Festsaal ist von 80 bis 900 m² variierbar. Da war für jede Feier der Familie die passende Größe machbar. Es gab immer ausreichend Platz für alle- und die Familie der Stammkundin ist groß. Und natürlich war neben dem Platz auch die Versorgung mit Personal für alle der Feiern gewährt. Die Buffets wurden auf Wunsch der Veranstalter zusammengestellt, frisch gekocht und ansehnlich hergerichtet- und jedes Mal anders und individuell.



Die Lage des Veranstaltungsortes im Eninger Arbachtal ist prädestiniert. Hinter dem Haus geht es direkt ins Grüne. Die großen Fensterfronten im Festsaal lassen viel Licht hinein und den Blicken freien Lauf in die angrenzende Natur. Bei schönem Wetter kann auch das Freigelände genutzt werden. Die Küchenprofis werfen dann auf Wunsch der Kunden den Grill an. Und die nächsten Nachbarn sind weit genug entfernt, damit man niemanden stört.

"Wer schon einmal richtig gefeiert hat, weiß, wieviel Aufwand und Aufregung dabei im Vorfeld entsteht. Da tut es einfach gut, alles in die Hände der Profis zu legen - und sich darauf verlassen zu können." Mit vier Hochzeitsfeiern in ihrer Familie ist diese Kundin durchweg gut mit dem Team des Nazar Eventhouse gefahren. Die Gäste durften entspannt feiern, die Planung machten die Profis und die Brautpaare konnten sich auf ihre Feste freuen. Ein Hochzeitsplaner und Event Planner stand für die Vorbereitung zur Verfügung.



Ein Rundum-Sorglos-Paket für alle, die sich ganz auf ihre Feier mit den eingeladenen Menschen konzentrieren wollen. Alles wird vom Haus geplant und vorbereitet - vom Saal mit Dekoration über das Essen bis hin zur musikalischen Unterhaltung der Gäste. Alles, was für Festlichkeiten sonst noch benötigt wird, kann ebenfalls von den Veranstaltungsprofis des Nazar Eventhouse bereitgestellt werden. Floristen, Fotografen, Bands, Showacts, Fahrzeuge oder Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste. Oder soll es Kinderbetreuung, -animation oder vielleicht eine Hüpfburg für die kleinen Gäste sein? Kein Problem- alles steht für eine gelungene Party zur Verfügung oder kann organisiert werden.



Und gegenüber einem Restaurant gibt es keine Abstriche. Das Küchenteam mit zwei ausgebildeten Köchen, Beiköchen und Küchenhelfern weiß, die Infrastruktur der 300 m² in der Gastronomieküche gut zu nutzen. Jahrelange Erfahrung hat sie mit ihrer großzügigen Arbeitsumgebung bestens vertraut gemacht. Das, was den Gästen serviert wird, genügt höchsten Ansprüchen.



Das haben auch verschiedene Kunden bestätigt, die den Service aus der Küchen in der Arbachtalstraße für ein privates Catering, ein Firmencatering oder beispielsweise zur Versorgung bei Schulungen genutzt haben. Nun werden sogar auch die öffentlichen Schulen und Kindergärten in Eningen, Reutlingen und Umgebung von hier aus täglich mit warmem Essen beliefert. Von Kantine bis Buffet, von Fingerfood bis Front Cooking - hier wird das Essen für die Gäste vor ihren Augen zubereitet - oder Grillen im Freien ist alles möglich.



Ganz wichtig für die Mannschaft des Nazar Eventhouse ist, dass alle Speisen frisch zubereitet werden. Es wird auf die saisonalen Angebote geschaut und das gekocht, was aktuell zur Verfügung steht - Konservierungsstoffe sind tabu. Auch Soßen werden ohne Pulvermix, hochwertig mit Knochen und frischem Gemüse aufgesetzt. Für Gesellschaften kann auch immer auf individuelle Wünsche reagiert werden, vegetarische oder vegane Gerichte sind kein Problem.



Den Kopf frei haben, um eine Privat- oder Familienfeier oder ein Firmenevent von Anfang bis Ende genießen zu können und in der Vorbereitung nicht den Stress zu geraten, etwas zu vergessen. Da ist man gut beraten, sich von Fachleuten unterstützen zu lassen, die ständig "feiern" und wissen, was gebraucht wird und wissen, wen sie ansprechen müssen, um ein rundum gelungenes Event zu organisieren. Da kann man doch entspannt heiraten.



Weitere Informationen: www.nazar-eventhouse.de



