Wie geht man mit der Nachricht vom Tod um? Was ist zu tun im Todesfall? Wie können Freunde und enge Angehörige ihre Anteilnahme ausdrücken? Es sind die Fragen die Hinterbliebene und Angehörige sowie Freunde und Bekannte in dieser schmerzlichen Lebensphase beschäftigen. Fragen die bei einem Trauerfall gestellt werden.



Nichts im Leben ist so gewiss wie die Erkenntnis, dass wir Menschen sterben müssen. Trotzdem verursacht die Konfrontation mit den Themen Sterben, Tod und Trauer bei vielen von uns oft Hilflosigkeit.



Hier setzt das neue Projekt TrauerBox® an. Das Herzstück der TrauerBox ist das Begleitbuch, welches Hinterbliebene nicht nur für den ersten Augenblick, sondern über einen langen Zeitraum in der Trauerzeit begleitet. Menschen in Trauer fällt es meist schwer, lange zu lesen und sich zu konzentrieren. Die Suche nach wichtigen Informationen und Hilfestellungen zu den Themen Sterben, Tod und Trauer ist oft mühsam und zeitraubend. Dieser Aspekt wurde im Buch berücksichtigt.

Fünf in sich abgeschlossene Kapitel ermöglichen es Betroffenen, Anregungen und Hilfestellungen zu verschiedenen Zeitpunkten in der Trauer zu erhalten.



"Nach dem Tod eines geliebten Menschen ist für Hinterbliebene nichts mehr wie es war. Trauernde Menschen kommen mit dem Verlust in viele belastende und schmerzliche Situationen. Trauer ist zudem auch keine Angelegenheit von wenigen Tagen. Eine Zeit in der Hilfestellung und Unterstützungsangebote sehr wichtig sind. Im Begleitbuch werden Hilfen für die Zeit des Abschieds zu Hause, im Hospiz oder einer Pflegeeinrichtung, für die Bestattung und für die Trauerzeit vorgestellt. Mit Infokästen, zeitlich geordneten Checklisten sowie Erklärungen und Hinweisen, bietet das Buch praktische Unterstützung und Orientierungshilfe für alle notwendigen organisatorischen Dinge vor und nach einem Trauerfall. Weiterhin werden Hilfestellungen für das erste Trauerjahr gegeben." - berichtet Nancy Föhse.

Der Aspekt der Erinnerungsarbeit wird im Konzept der TrauerBox berücksichtigt. In der Trauerarbeit ist es wichtig Erinnerungen zu bewahren. So gibt es zu den beiliegenden Begleitgegenständen, wie zum Beispiel dem Aufbewahrungsbeutel oder dem Tagebuch, viele Anregungen, die es ermöglichen eigene, ganz persönliche Formen des Erinnerns zu finden. Eine weitere Besonderheit der TrauerBox ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung, welche durch Freunde oder durch Hinterbliebene selbst erfolgen kann.



Dadurch wird die TrauerBox neben einem Trauerkranz oder einer Beileidskarte zu einem wichtigen persönlichen, nachhaltigen und, vielleicht für immer, bleibenden Erinnerungsstück.

Es sind die unterschiedlichsten Geschichten, welche Nancy Föhse erreichen und Anlass gaben, ihr Buch "Trauer - Verstehen & Ausdrücken", zusammen mit der TrauerBox und den dazugehörigen Begleitgegenständen, zusammenzustellen.

Oft sind es Freunde und enge Familienangehörige aus unterschiedlichen Städten und Ländern, die Anfragen zur TrauerBox stellen. Sie sind auf der Suche nach einem Geschenk, das auf eine besondere und nachhaltige Art, die Anteilnahme bei einem Todesfall vermittelt.

So ein Geschenk ist die TrauerBox der Bernburgerin, welches sie unter Mitwirkung von Trauerbegleitern, Allgemeinmedizinern, Fachärzten für Palliativmedizin, Hospiz-Einrichtungen, Psychologen und Bestattern erarbeitet hat und seit kurzem weltweit verschickt. Die Zielstellung des TrauerBox-Konzeptes war und ist es, Menschen, in emotional stark belastenden Lebenssituationen, wichtige, sachliche, leicht verständliche sowie praktisch anwendbare Informationen und Hilfestellungen zu den Themen Sterben, Tod und Trauer zu geben.



