Sie suchen eine professionelle CRM Software oder ein CRM-System speziell für Immobilienmakler oder Bauträger!?

Sie wünschen sich den optimalen Kontakt zu Ihren Kunden und den sichersten Weg garantiert Ihre Arbeitsabläufe und Ihren Vertrieb zu optimieren?

Genau dann sind Sie hier richtig!!

Wir unterstützen Sie seit 1992 mit FLOWFACT Immobilien CRM in Deutschland und Österreich!



Die FLOWFACT Immobilien CRM vernetzt und steuert alle wichtigen Unternehmensbereiche.



Sie sorgt für mehr Transparenz bei sinkenden Kosten, reduziert Verwaltungsvorgänge und schafft damit die nötigen Freiräume für persönliche Gespräche, eine intensive Kundenberatung und die Strategieentwicklung.

Relevante Daten von Kunden und Geschäftspartnern erfasst diese CRM-Software systematisch und von Anfang an. Anschließend erfolgt die intelligente Verknüpfung. Ein einfaches Beispiel wäre die Kontaktaufnahme zu einem Interessenten, die zu einem bestimmten Termin und manchmal nach einem bestimmten Ereignis (einer Entscheidungsfindung) erfolgen soll. FLOWFACT-CRM automatisiert diesen Vorgang: Die Software liefert den Termin automatisiert und stellt ihn in den eigenen Kalender. Darüber hinaus kann die Software Ressourcen organisieren, beginnend beim Fuhrpark über Räumlichkeiten bis hin zu Präsentationsmitteln.



Vorhandene E-Mail-Lösungen können integriert werden (u.a. Exchange), jedoch können Unternehmen FLOWFACT-CRM auch als vollwertigen E-Mail-Client nutzen. Weitere Funktionen sind verknüpfte Einzel- und Gruppenkalender für die MitarbeiterInnen sowie To-do-Listen. Diese Effizienz steigert nebenher deutlich die Motivation im Unternehmen.



Wichtig an jedem CRM-System sind Kunden- und Interessentenhistorien, die Übersicht über profitable Kunden und das Aufzeigen von Vertriebschancen. All das leistet das universelle FLOWFACT-CRM auf übersichtliche und elegante Weise.



