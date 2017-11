Sie wollen Ihre Rechnungen, Mahnungen und Buchungen direkt aus FLOWFACT Performer Immobilien CRM heraus generieren und dafür keine separate Software verwenden?Das heiß natürlich auch jederzeit Ihre Buchhaltungsdokumente unter Ihren Käufern, Verkäufer und Objekten auch nach Jahrzehnten jederzeit wiederfinden?



Dann ist das FLOWFACT Immobilien Performer Rechnungswesen das ideale Tool für Sie.



Dieses Tool dient der vorbereitenden Buchhaltung speziell für Immobilien-Unternehmen. Die Belege werden in FLOWFACT qualifiziert und quantifiziert gespeichert. Die Lösung ist mandantenfähig und kann mit der Warenwirtschaft kombiniert werden.



Rechnungswesen



Erstellen freier Rechnungen mit Produkten und Leistungen

Erstellen einer Rechnung zur Anbieter-Courtage

Erstellen einer Rechnung zur Interessenten-Courtage

Erfassen der Eingangsrechnungen

Mahnwesen

Teilzahlungen buchen

Rechnung bezahlt buchen

Löschschutz

Gutschriften erstellen bzw. erfassen



Steuerliche Funktionen



Rechnungen auflisten

Liste Rechnungen ausgeben

Buchungen auflisten

Liste Buchungen ausgeben

Umsatzsteuer-Auswertung



Übersichten



umfassende Auflistung der Einnahmen und Ausgaben

Kontrolle der Status-Felder



Vorlagen



Alle benötigten Dokument-Vorlagen sind im Lieferumfang inbegriffen. Eine zusätzliche Anpassung an Ihr Corporate Design nehmen wir gern nach Aufwandsabrechnung vor.



Wir ebnen Ihnen mit unserem Rechnungswesen für FLOWFACT Immobilien Performer den Weg für eine papierlose Rechnungslegung (optional möglich).



Alle Rechnungswesen Dokumente stehen Ihnen jederzeit in FLOWFACT abgelegt zur Verfügung.



Sie sparen sich selbst nach Jahren die Suche nach Ihren Rechnungen und Buchungen. Ein klick und alle Dokumente stehen Ihnen in FLOWFACT Immobilien Performer zur Verfügung.



Auch die Korrespondenz mit Partnern, Kunden und Lieferanten lässt sich in papierloser Form effizient gestalten.





Natürlich sind alle Vorlagen ganz individuell auf Ihr Unternehmen anpassbar.

Gerne können Sie auch bei uns eine individuelle Präsentation anfordern.





Hier finden Sie mehr informationen in unserem Shop (https://www.crmpro.de/shop/flowfact-tools-fuer-immobilien-crm/rechnungswesen/)



Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Memelerstraße 6

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

flowfact@crmpro.de

https://www.crmpro.de