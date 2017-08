Paderborn, 3. August 2017 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, gibt bekannt, dass Nicola Kellerhoff ab sofort als Partnermanagerin das Channel-Team für NoSpamProxy verstärkt. Net at Work trägt damit der deutlich gewachsenen Partnerbasis Rechnung.



Frau Kellerhoff kommt vom Distributor ALSO, wo sie als Focus Sales Manager Microsoft bereits intensiv mit der Betreuung von Partnern betraut war. Aus dieser Zeit verfügt sie über eine besondere Expertise in der Vermarktung von Microsoft-Cloud-Produkten, die sie nun den NoSpamProxy-Partnern zu Verfügung stellt. Damit kann Net at Work Partner, die NoSpamProxy als Ergänzung zu Office 365 oder als Azure-Service vermarkten wollen, noch besser unterstützen.



"Ich sehe ein großes Potential für NoSpamProxy im Channel. Die Partner profitieren von der Einfachheit und Vollständigkeit von NoSpamProxy als Mail-Security-Lösung. Als deutscher Hersteller ist der Service für die Partner erstklassig und ich freue mich, mit meiner Erfahrung dazu beitragen zu können", sagt Nicola Kellerhoff, Partnermanagerin NoSpamProxy bei Net at Work.



"Unsere Partnerbasis wächst deutlich und insbesondere das Zusammenspiel von NoSpamProxy mit dem Microsoft-Cloud-Portfolio überzeugt viele Partner", sagt Uwe Ulbrich, Geschäftsführer bei Net at Work. "Deshalb freuen wir uns, mit Frau Kellerhoff eine exzellente Expertin für die Microsoft-Cloud als Partnermanagerin bei uns im Team zu haben."



