Mit mehr als 5000 Exponate und auf Grund ihrer Größe ist Sie einer der einzigen Glasbläsereien in Harrachov, ( in der Tschechischen Republik ) mit einer der größten Sammlungen von Glaskunst. Nur unweit unserer 7 Apartments welche sich innerhalb zweier Doppelhaushälften befinden in der Umgebung des kleinen Dorfes Dolni-Lanov, genießen Sie einen guten Ausgangspunkt für ausgezeichnete Wandermöglichkeiten, Sehenswürdigkeiten, Aktiv-Urlaub usw. Die historisch und technologisch wertvolle Sammlung der historischen Glasproduktion der Harrachover Glashütte ist in einem Gebäude untergebracht, welches wahrscheinlich der älteste gemauerte Bau im westlichen Riesengebirge darstellt.



