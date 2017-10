Bitcoin - die weltweit erste erfolgreiche Digital / Cryptocurrency, wächst schnell und wird immer mehr von E-Commerce-Shops (http://fashiondrugs.com) rund um den Globus akzeptiert. Unternehmen nehmen schnell Bitcoin an und passen sich den Veränderungen in zeitgenössischen digitalen Transaktionen an. Wenn Sie ein E-Commerce Besitzer sind, sollten Sie beginnen , Bitcoin auf Ihrem Online-Shop (http://fashiondrugs.com) als Zahlungsmöglichkeit zu akzeptieren.



Eine niedrige Transaktionsgebühr ist der größte Vorteil von Bitcoin. PayPal oder Kreditkartenzahlungen beinhalten in der Regel eine Transaktionsgebühr von 3% bis 5%. Allerdings berechnet Bitcoin nur 1% und es fallen keine zusätzlichen Kosten für die Transaktionen an. Zweitens werden die Zahlungen, die durch Bitcoin getätigt werden, als Bargeldäquivalent behandelt, was bedeutet, dass es keine Bedrohung von Rückbuchungen gibt. Einfach gesagt, eine Transaktion, die durch Bitcoin gemacht wird, ist ähnlich der einer Zahlung, die durch eine physische Währung, wie Banknoten gemacht wird.



Darüber hinaus ist Bitcoin in Bezug auf Zahlungsinformationen für den Kunden sehr sicher. Bei einem Kreditkartenkauf kann die vom Kunden übermittelte CC-Nummer für illegale Transaktionen böswillig verwendet werden. Jedoch wenn der Kunde Bitcoin verwendet sind keine öffentliche Daten Sichtbahr . Private Verschlüssellungen garantieren höchste Sicherheit, um die Zahlungen zu autorisieren. Auch wenn Hacker den Online Shop Angreifen sollen, ist keiner Ihrer Kundendaten in Gefahr duch Daten Diebstahl .



Eines der größten Online Fashion Shop´s (http://fashiondrugs.com) in Europa startet ab dem 07-10-2017 Bitcoin als Zahlungsmittel anzubieten . Die Macher des Online Shops Fashiondrugs.com (http://fashiondrugs.com) , wollen Ihre Kunden die neusten Möglichkeit geben in Ihrem Shop Einzukaufen .

"Wir sind überzeugt das in den nächsten Jahren oder sogar auch Monate viele andere Shops auch Bitcoin anbieten werden , warum sollten wir dann nicht mit dabei sein . Unsere Kunden sind uns das wichtigste und eine Umfrage bei unseren Kunden ergab das schon 35% Bitcoin Erfahrung haben und gerne wenn Angeboten würde, mit Bitcoin bezahlen werden ."

Besuchen Sie uns und Zahlen Sie mit Ihre Bitcoins



Wir sind sicher das BITCOIN (http://fashiondrugs.com) bald in jedem Online Shop zu finden sein wird



Kontakt

Fashion Media

Paulo S

Otto Hanstrasse 1

63303 Dreieich

3533556804

lxm.management@gmail.com

www.x.com