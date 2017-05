110 Sängerinnen und Sänger sowie 65 Musiker aus allen Regionen des Landes Rheinland-Pfalz werden am 10. November die zu Ehren Papst Franziskus komponierte Messe in Rom aufführen. Die konzertante Uraufführung der Messe ist am 5. November in der Pfarrkirche St. Marzellinus und Petrus zu Vallendar. Am 30. April war es soweit: Kick-off-Probe des "Franziskusmesse-Projektchores", mit den landesweit ausgewählten Sängerinnen und Sängern in der Rheintal-Jugendherberge Oberwesel.



Am 30. April war der erste von vier vorgesehenen Probentagen, im Jugendgästehaus auf dem Schönberg in Oberwesel. Zwei Chorleiterinnen und zwei Chorleiter aus dem Chorverband Rheinland-Pfalz - Angela Siry, Jessica Towse-Burggraf, Michael Rinscheid und Mario Siry - führten in einzelnen Registerproben ins Chorwerk "Franziskusmesse" von Sven Hellinghausen ein. Hellinghausen komponierte diese Messe, neben dem achtstimmigen Chorsatz, ausschließlich für Blech- und Holzblasinstrumente. Dadurch gewinnt die Messe ihren ganz eigenen harmonischen Charakter.



Literatur weiter im Selbststudium einüben

Die Sängerinnen und Sänger werden nun bis zum nächsten Probentag - Ende August - das Gelernte zu Hause im Selbststudium weiter vertiefen. Denn zu den eigentlichen Proben stehen nur die wenigen Tage sowie ein gemeinsames Probenwochenende von Chor und Orchester, mit Uraufführung, am 4./5. November, zur Verfügung. "In den Proben soll vor allem am Zusammenklang und den Harmonien gearbeitet werden", so Michael Rinscheid, Verbands-Chorleiter im Chorverband Rheinland-Pfalz. Das Chorleiter-Quartett war sich jedoch einig: "Wir sind überraschend gut weitergekommen. Die Chormitglieder kamen bestens vorbereitet zum ersten Probentag. Alle Chorstücke, die wir neben der Messe ebenso auf dem Probenplan hatten, wurden hervorragend von den Sängern umgesetzt."



Weitere konzertante Aufführung in Rom

Zusätzlich zur Aufführung der Franziskusmesse im Petersdom, werden Chor und Orchester am 11. November eine konzertante Aufführung der Franziskusmesse, ergänzt um weitere Literatur, in Roms größter Kirche - Sant"Ignazio di Loyola - geben.

Außer der Franziskusmesse werden daher noch weitere anspruchsvolle Stücke von Chor und Orchester einstudiert, u.a. von Bruckner, Cherubini, Mozart oder Nystedt. Für das Orchester stehen dazu weitere Werke von Kurt Gäble, Alfred Reed, Jan van der Roost oder auch das sinfonische Klangbild "Rhenus 1" von Sven Hellinghausen auf dem Programm.



Eine Kooperation von Chorverband und Landesmusikverband

"Es ist eine bislang einzigartige Kooperation unserer beiden Verbände. 65 Musiker und 110 Sängerinnen und Sänger werden am Nachmittag des 10. November 2017 im Petersdom in Rom die Papst Franziskus gewidmete Messe aufführen", begeistern sich die beiden Projektmanager und Vizepräsidenten ihrer Verbände, Tobias Hellman vom Chorverband und Hermann Josef Esser vom Landesmusikverband in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich wird es im Petersdom einen besonderen eucharistischen Gottesdienst geben, dessen Liturgie musikalisch durch die Franziskusmesse von Sven Hellinghausen getragen wird.



Weit mehr als 100 Anmeldungen gingen bis zum 31. Dezember 2016 beim Chorverband Rheinland-Pfalz ein. An zwei Terminen wurden in Berod bei Montabaur und in Ingelheim, unter den Bewerbern 54 Chorsängerinnen und -sänger ausgewählt, die im November mit nach Rom fahren werden. Komplettiert wird der Franziskus-Projektchor durch 56 Sängerinnen und Sänger vom SonntagsChor Rheinland-Pfalz.



Das ganze Projekt basiert auf Sven Hellinghausens Idee, eine Messe zu Ehren von Papst Franziskus zu komponieren. "Ich habe die fertige Partitur an den Vatikan gesendet, dort wurde die Messe in verschiedenen Instanzen geprüft und man kam zum Schluss, dass die Messe im Petersdom aufgeführt werden kann."

Die Präsidien der beiden großen Laienmusikverbände in Rheinland-Pfalz - Chorverband und Landesmusikverband - zeigten sich begeistert vom Vorstoß des Komponisten und erfahrenen Orchesterdirigenten. Sie unterstützen das Projekt im Rahmen ihrer bestehenden Kooperation. Den beiden Verbänden obliegt nun die Koordination der Chorsänger und Orchestermusiker, der Probenarbeiten sowie die Organisation der Romreise im November und der Konzerte.



Pressekontakt

Dieter Meyer

Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Medien

im Chorverband Rheinland-Pfalz

Pressereferent im Projekt Franziskusmesse



Am Schlosspark 42

56564 Neuwied

Tel. +492631 8312696

Fax +492561 959321780

E-Mail: dieter.meyer@cv-rlp.de



Das Landes-Chorfest 2018: Rheinland-Pfalz singt.

9. Juni 2018 in Mainz

Bis zum 1.10. anmelden unter

http://rlp-singt.de/teilnehmer-anmeldung



Der Chorverband RLP online.

Bleiben Sie aktuell informiert:

- CV Webpräsenz: http://www.cv-rlp.de

- CV Informationen der Kreis-Chorverbände: http://www.singendesland.de

- Landes-Chorfest 2018: http://rlp-singt.de

- CV-ChorEvents - RLP-Eventkalender der Vokalmusik: http://www.cv-chorevents.de

- Chorsommer Rheinland-Pfalz: http://rlp.cv-chorevents.de/chorsommer-2017

- Förderprogramm Singen und Musizieren in Kindertagesstätten: http://www.SiMuKi.de



- CV facebook-Page: https://www.facebook.com/chorverband.rheinlandpfalz/

- Landes-Chorfest 2018: https://www.facebook.com/RLP.SINGT/

- CV Veranstaltungen und Chorhinweise: https://www.facebook.com/CV.ChorEvents/



Geschäftsstelle des Chorverbandes Rheinland-Pfalz

Kölner Straße 22

57612 Birnbach

Tel.: +49 2681 8786621

Fax: +49 2681 8786622

E-Mail: geschaeftsstelle@cv-rlp.de



Geschäftsstelle des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz

Im Handwerkerhof 1

54338 Schweich-Issel

Tel : +49 6502 9360157

Fax : +49 6502 9360159

E-Mail: geschaeftsstelle@lmv-rlp.de





Über den Chorverband Rheinland-Pfalz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet. Mit über 1.600 Chören sowie rund 100.000 Mitgliedern, davon 40.000 aktiven Sängerinnen und Sängern, ist er der größte Laienmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf größten Landes-Chorverbänden in Deutschland.



Zu den Kernaufgaben des Verbandes gehören u.a.

-das Chorsingen für eine breite Bevölkerungsschicht attraktiv zu machen;

-des Singen in Schulen und Kindergärten zu fördern;

-das Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie der Qualifizierung für Chorleiter/-innen und Lehrer an allgemeinbildenden Schulen;

-das anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Sängerinnen und Sänger;

-das Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

-die Beratung von Sänger/-innen, Chorleitern und Chören in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

-Öffentlichkeitsarbeit zu und die Förderung von chorischen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung des Chorgesanges

-das Verankern des Chorsingens als wichtiges Kulturgut in der Bevölkerung.



Der Chorverband Rheinland-Pfalz strebt stets die enge Zusammenarbeit und intensive Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören an. Derzeitiger Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.





Über den Landesmusikverband Rheinland-Pfalz

Der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz, mit Sitz und Geschäftsstelle in Schweich bei Trier, vertritt 812 Blasmusikvereine mit rund 33.000 aktiven Musikerinnen und Musiker. Rund 50 Prozent sind jünger als 27 Jahre.



Dem LMV angegliedert ist die Landesmusikjugend (LMJ), die eine eigene Jugendordnung und einen Vorstand hat. LMJ-Vorsitzende ist Karin Wänke. Die LMJ beschäftigt einen eigenen Jugendbildungsreferenten, Erik Meisberger. Ein Arbeitsschwerpunkt der LMJ war im letzten Jahr die Beratung der Vereine bei der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes.



LMV und LMJ betreiben ein eigenes erfolgreiches Lehrgangswesen. In den vergangenen Jahren konnten jährlich ca. 1.000 Musikerinnen und Musiker die C- und D-Lehrgangsreihe besuchen. Zurzeit wird eine neue Ausbildungsreihe, der "E-Check" für Kinder ab 6 Jahren, entwickelt. Man setzt auf eine frühe qualifizierte Heranführung an die Blasmusik. Die Lehrgangsreihen werden von Mitteln des LMV, der LMJ und der Glücksspirale finanziell unterstützt. Der LMV gehört zu den "Destinatären" der Glücksspirale.



Kontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz e.V.

Dieter Meyer

Am Schloßpark 42

56564 Neuwied

02631 8312696

dieter.meyer@cv-rlp.de

http://www.cv-rlp.de