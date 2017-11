"Wir sprechen Klartext!" Das sagt Punya Kesselheim-Weyand von der Weyand Immobilien GmbH aus Neuwied. Das Hausverwaltungsunternehmen legt nämlich besonders großen Wert auf eine klare und offene Kommunikation mit den Eigentümern eines Objektes. So würden sich Missverständnisse ausschließen lassen, berichtet die geschäftsführende Inhaberin. Und das sieht ihr Ehemann, der im Betrieb mitarbeitet, ebenso: "Nichts beschönigen, nicht drum rumreden, immer klar und deutlich sprechen!"



Daneben sorgen die Immobilienverwalter aus dem Mittelrhein für die Erstellung schneller und übersichtlicher Jahresabrechnungen. "Die meisten Abrechnungen sind bereits bis März eines Jahres fertiggestellt" berichtet Frau Kesselheim-Weyand stolz. Mit großer Akribie bereiten die Neuwieder Hausverwalter auch die anstehenden Eigentümerversammlungen vor. So werden für alle Tagesordnungspunkte die Beschlussvorschläge bereits mit dem Einladungsschreiben an die Eigentümer versandt. "So können sich die Menschen in Ruhe zuhause auf die kommende Eigentümerversammlung vorbereiten" berichtet Andre Kesselheim.



Das Protokoll der Eigentümerversammlung wird direkt fertiggestellt und am Ende der Versammlung unterzeichnet und wird dann den Eigentümern zur Verfügung gestellt. "Schneller geht es nicht" lacht die Immobilienverwalterin (IHK).



Die beiden Hausverwalter übernehmen für Wohnungseigentümergemeinschaften die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Dabei werden die Eigentümerversammlungen organisiert, die Jahresabrechnungen erstellt und die Beschlüsse der Eigentümerversammlungen umgesetzt.



Für die Besitzer von Miethäuser oder Mietwohnungen in Neuwied, Andernach, Koblenz und Umgebung kümmern sich die beiden mit großem Engagement um die Betreuung dieser Objekte."So nehmen wir den Eigentümern alle Arbeit rund um das vermietete Eigentum ab" berichtet Herr Kesselheim. So prüft er Rechnungen, erstellt Betriebskostenabrechnungen für die Mieter, kümmert sich um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen, begleitet und organisiert bauliche Optimierungen und prüft mögliche Mieterhöhungen für den Hausbesitzer. Daneben ist er erster Ansprechpartner für die Mieter und hat stets den Überblick über den aktuellen Stand der Hausfinanzen.



Die Unternehmer-Ehepaar legt großen Wert auf regelmäßige Weiterbildungen und besucht von daher zahlreiche Seminare und Informationsveranstaltungen. So sorgen sie dafür, dass ihr Wissen zum Vorteil für die Kunden stets auf dem aktuellsten Stand ist.



Punya Kesselheim-Weyand verfügt über mehr als acht Jahre Erfahrung in der Hausverwaltung. In der Region Neuwied, Andernach und Koblenz übernehmen die beiden noch einige ausgewählte Objekte in die Verwaltung: "Wir freuen uns über die Anfragen neuer Wohnungseigentümergemeinschaften. In diesem Bereich würden wir gerne noch einige Objekte übernehmen" berichtet die Unternehmensgründerin. Dabei lege sie besonderen Wert auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn nur mit großer Transparenz und großem Engagement könne man heute seine Kunden zufriedenstellen. Und das sei das, was sie beabsichtige: zufriedene Kunden zu haben.



Kontakt

Weyand Immobilien GmbH Hausverwaltung

Punya Weyand-Kesselheim

Auf`m Rädchen 17

56566 Neuwied

02622 7064310

02622 7064319

kontakt@weyand-immobilien.de

http://www.weyand-immobilien.de