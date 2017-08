Das Online-Beratungsportal mentavio und der Verband freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V. (VFP) (http://www.vfp.de) haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, von der nicht nur die im VFP organisierten Therapeuten und psychologischen Berater, sondern auch Klienten profitieren können.



Ende 2016 ist die Berliner mentavio UG (haftungsbeschränkt) mit ihrem Webportal für psychologische Onlineberatung (https://www.mentavio.com) an den Start gegangen. Das Portal, das unter www.mentavio.com (https://www.mentavio.com) erreichbar ist, bietet Klienten die Möglichkeit, einen Psychologen, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie leicht zu finden und online zu konsultieren, und das wahlweise per Videochat, Textchat oder - bei einzelnen Fragestellungen - auch per E-Mail. Vor wenigen Tagen hat mentavio eine Zusammenarbeit mit dem Verband Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V. unterzeichnet. Der VFP ist mit seinen 10.000 Mitgliedern die bundesweit größte berufsständische Vereinigung in der freien Psychotherapie und fördert nicht nur die Ausbildung von Heilpraktikern an den über ganz Deutschland verteilten Paracelsus-Schulen, sondern ist auch Herausgeber zahlreicher Publikationen und Betreiber des Webportals www.theralupa.de , das Klienten das Suchen und Finden eines geeigneten Psychologen, Psychotherapeuten, Heilpraktikers für Psychotherapie oder psychologischen Beraters ermöglicht.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem VFP und sind überzeugt, dass nicht nur die im VFP organisierten Therapeuten und Berater, sondern auch und gerade die Klientinnen und Klienten von der Zusammenarbeit profitieren werden", so Uwe Kampschulte, geschäftsführender Gesellschafter von mentavio. "Wer als Verbraucher das Online-Angebot von theralupa.de (http://www.theralupa.de) nutzt", so Kampschulte weiter, "wird künftig gleich auf Anhieb sehen, welcher Berater auch eine Onlineberatung anbietet und kann dann direkt eine psychologische Beratungssitzung über mentavio buchen oder einen Wunschtermin anfragen. Für den einzelnen Klienten wird der Besuch eines Psychologen dadurch deutlich bequemer, da die Anfahrtswege wegfallen und man völlig ortsunabhängig mit einem Therapeuten oder Coach seiner Wahl sprechen kann. Und natürlich profitieren auch die Therapeuten von der Zusammenarbeit mit dem VFP. Zum einen erhalten alle VFP-Mitglieder attraktivere Konditionen bei mentavio und können ihr Praxisangebot um eine kundenfreundliche und zeitgemäße Dienstleistung erweitern."



Auch Dr. Werner Weishaupt, Präsident des VFP, ist von den neuen Kooperationsmöglichkeiten begeistert: "Wir möchten rat- und hilfesuchenden Menschen ein Stück entgegen kommen - gerade in einer Situation, in der sie nach wie vor viele Monate auf einen regulären Therapieplatz beim ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten warten müssen. Ihre Probleme warten aber nicht, sondern spitzen sich in der Zwischenzeit oft sogar zu", fasst Weishaupt die Erfahrungen seiner Kollegen zusammen. "Wir haben nun in mentavio einen seriösen Partner gefunden, bei dem Sicherheit und Vertraulichkeit der Kommunikation absoluten Vorrang haben. Bei längst nicht allen online-Beratungsdiensten ist das der Fall, weil die Verschlüsselung des Austausches unzureichend ist. Bei mentavio dagegen ist sie perfekt, so dass wir uns auf die Kooperation freuen!"



Kontakt

mentavio UG (haftungsbeschränkt)

Daniel Bosch

Schöntaler Weg 15

12437 Berlin

+4930555708866

dbosch@mentavio.com

http://www.mentavio.com