Vergleich der Unternehmen für Rohr- und Abflussreinigung



Rohrreinigungsunternehmen sind dafür verantwortlich, dass verstopfte Abflüsse, Rohrleitungssysteme und Kanäle schnell wieder frei sind. Die Profis arbeiten mit mechanischen Werkzeugen, notfalls mit Spezialgerätschaft. Sie kommen bei einer Notfallmeldung schnellstmöglich zum Einsatzort. Falls die Verstopfung mit dem vorhandenen Gerät nicht behoben werden kann, bleibt der Rohrreiniger so lange vor Ort, bis die Störung behoben ist. Sofern ein extrem hoher Aufwand nötig ist, erfolgen Absprachen für eine Verschiebung oder veränderte Einsatzbedingungen unbedingt sofort mit den Auftraggebern.



Aber gerade in solchen verzwickten Fällen arbeiten viele Rohrreinigungsunternehmen nach willkürlicher Preisberechnung. Das bedeutet im Notfall, dass bei solchen Firmen auf die vorher genannte Preisangabe kein Verlass ist. Um sicherzugehen, sollte rechtzeitig ein Rohrreinigungsunternehmen Vergleich vorgenommen werden. Natürlich ist dies weniger hektisch in Zeiten ohne Rohr-Notfall möglich. Die Innung der Rohrreiniger kennt die wichtigsten Kriterien der ansässigen Firmen.



Kriterien für einen objektiven Vergleich von Rohrreinigungsunternehmen



Diese folgenden Kriterien zeigen, ob ein Rohrreinigungsunternehmen seriös arbeitet. Die meisten Punkte können telefonisch abgefragt werden:



Ausstattung



Professionelle Rohrreinigungsunternehmen sind mit Spezialgerätschaft ausgerüstet. Dennoch arbeiten die Kanalreiniger nach Möglichkeit mit den einfachsten Werkzeugen. In vielen Fällen reicht das aus. Die verwendeten Werkzeuge werden in der Rechnung für den Einsatz aufgelistet. Das bedeutet bei seriösen Anbietern: Wurde nur mit der Spirale gearbeitet, wird nur diese berechnet. War der Einsatz der Spezialgeräte sowie einer Rohrkamera nötig, dann steht dies genau so auf der Rechnung. Dieser Hinweis ist wichtig, da einige nicht seriöse Anbieter immer die volle Ausstattung berechnen. Das würde aber bereits einen Einsatz bei der Abflussreinigung äußerst verteuern.



In einfachen Notfällen ist es sogar möglich, dem Unternehmen eigene Werkzeuge im Haus wie Pümpel und Scheuerlappen bereitzustellen. Klappt damit die Reinigung, braucht überhaupt keine Gerätschaft bezahlt zu werden. Zur Ausstattung gehört auch das Fahrzeug, mit welchem das Unternehmen zum Einsatzort gelangt. Hierfür werden bei seriösen Anbietern nur die Fahrtkosten zwischen Firmensitz und Einsatzstandort berechnet. Der Kilometerpreis ist laut Innung geregelt. Im Zweifelsfall sollten Auftraggeber dort nachfragen, wie hoch die Pauschale aktuell ist. Auch bei Verkehrsbehinderungen bleibt der Kilometerpreis so, wie er auf dem einfachsten Anfahrtweg entstanden wäre.



Rohrreinigung Preise



Die Preise für eine Kanalreinigung kann ein seriöses Rohrreinigungsunternehmen für die meisten bekannten Standorte in Berlin und dem Umland schon bei telefonischer Vorabfrage konkret benennen. Sie setzen sich aus dem genannten Preis für die gefahrenen Kilometer plus dem Festpreis für die verwendete Ausstattung zusammen. Meist kann die Firma schon beim Vorgespräch einschätzen, welches Werkzeug mutmaßlich benötigt wird. Sicherheitshalber erfährt der Kunde, mit welchem Mehrpreis er bei nötigen Änderungen rechnen muss.



Zu diesen beiden Faktoren kommen für die Rohrreinigung Preise noch die Stundensätze für das Personal hinzu. Auch hier ist laut Innung der Tariflohn eindeutig geregelt. Unterschiedlich fällt die Kalkulation beim Einsatz eines Mitarbeiters oder eines Teams aus. Ein Team ist bei der Kanalreinigung in ausgedehnten Rohrleitungssystemen nötig. Für den Einsatz bei einer kleinen Kanalisationsanlage auf Privatgrundstücken sind in der Regel die Gerätschaften durch einen Mitarbeiter ausreichend. Dementsprechend günstig bleibt der Einsatzpreis.



Kontakt und Notfallservice



Ein seriöses Rohrreinigungsunternehmen bietet mit mindestens einer Notbesetzung telefonischen Kontakt 24/7 an. Das bedeutet, dass nachts oder an Feiertagen kein Anrufbeantworter, sondern ein Mitarbeiter erreichbar ist. Auch sind die Einsatzfahrzeuge jederzeit auf Abruf im ausreichenden Wartungszustand und jederzeit mit allen nötigen Gerätschaften bestückt. Zwischen Anruf und Notfalleinsatz vergeht also so wenig Zeit wie möglich - und zwar das ganze Jahr über, bei jeder Witterung. Freundlichkeit und Fachwissen bei jeder möglichen Frage zeichnet seriöse Reinigungsunternehmen aus. Selbst Auskunft zu möglicher Selbsthilfe (in kleinen Fällen einer Verstopfung durchaus umsetzbar) erteilen die Mitarbeiter gern.



Der Notfallservice professioneller Anbieter geht über die normalen Reinigungsdienste hinaus. Zu den Kompetenzen gehören außerdem die Rohruntersuchung, um mögliche Rohrschäden durch Wurzeln oder Ablagerungen zu kontrollieren. Ebenso sind die Mitarbeiter in der Lage, bei Bedarf Rohrleitungen zu erneuern und Abflüsse zu modernisieren. Auch hierfür berechnen seriöse Firmen Festpreise nach den oben aufgeschlüsselten Kriterien.



Im Zweifelsfall bei der Innung für den Vergleich anfragen



Die Berliner Rohrreinigungsunternehmen sind in der örtlichen Innung der Sanitärinstallateure geführt. Die Innung kennt die einzelnen Preispauschalen mindestens von Beispielen oder aus einer konkreten Preisliste jedes gemeldeten Unternehmens. Hier sind ebenso alle Detailleistungen hinterlegt. Ein Vergleich sollte stets durchgeführt werden, sobald ein Rohrleitungssystem in Betrieb geht. Das ist bei Neubauten ab Einzug, bei Sanierungsobjekten ab Ende der Sanierungsarbeiten der Fall. Auch beim Einzug in ein Objekt, dessen Leitungsbeschaffenheit unbekannt ist, empfiehlt sich ein Vergleich. Denn wenn einmal der Notfall eintritt und eine Verstopfung entsteht, muss schnell gehandelt werden.



Einen guten Vergleich bietet das Internet. Seriöse Reinigungsunternehmen werden von ihren Kunden auf entsprechenden Portalen mit Sternen und Kommentaren eingeschätzt. In Blogs und Chats fragen Betroffene um Hilfe an und bekommen von Kunden mit Notfallerfahrung Antwort. Allerdings ist das Vergleichsnetz online noch nicht umfassend. Wenn eine Firma noch nicht mit Bewertungen zu finden ist, bedeutet dies deshalb nicht, dass diese unseriös ist. Das bedeuten, dass diese Anbieter erst kurz auf dem Markt sind oder erst kurz ihre Webseite online gestellt haben.



Firmenportrait:

Absolut Rohrreinigung Berlin (https://rohrreinigung-absolut.berlin/) arbeitet bereits seit zehn Jahren in Berlin und dem Berliner Umland für Notfalleinsätze und reguläre Rohrwartung. Die Preisgestaltung erfolgt soweit möglich zum Festpreis. Nur in seltenen Fällen muss vor Ort eine Änderung mit den Auftraggebern besprochen werden. Aber stets erfährt jeder Kunde vor Rechnungsstellung von solchen Sonderfällen. Als Ausrüstung führen die Mitarbeiter moderne Einsatzfahrzeuge mit Kameras, Spiralen und Spezialgerätschaften für Großeinsätze mit. Auch Kanalisationseinsätze auf großen Firmengeländen sind dadurch schnell und professionell möglich. Je nach Standort einer Beauftragung erfolgt vorher eine kostenlose Besichtigung, zum Beispiel in den Stadtbezirken Kreuzberg, Plänterwald, Kaulsdorf oder Reinickendorf. Weitere Standorte sind unter der Hotline der Webseite zu erfahren. Auch kann per E-Mail die Art der Anfrage detailliert beschrieben werden. Das Reinigungsunternehmen reagiert darauf zügig. Ein Qualitätsmerkmal der Firma sind Empfehlungen der Kunden. So kommt es immer wieder zu Folgeaufträgen, beispielsweise für Rohrkontrolle oder Rohr-Neuverlegung, aber auch für Verstopfungs-Notfälle. Durch die Rundum-Bereitschaft kann auch zu unüblichen Einsatzstunden sofort auf Anrufe reagiert werden.



