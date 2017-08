Das Hakenkreuz hat eine umfangreiche Geschichte. Es wurde mindestens 5000 Jahre benutzt, bevor Adolf Hitler die Nazi-Flagge entwarf. Das Wort Hakenkreuz kommt aus dem Sanskrit Svastika , was bedeutet "Glück" oder "Wohlbefinden". Das Motiv (ein Haken Kreuz) scheint zuerst in Neolithischen Eurasien verwendet worden, vielleicht die Bewegung der Sonne durch den Himmel darstellen. Bis heute ist es ein heiliges Symbol im Hinduismus, Buddhismus, Jainismus und Odinismus. Es ist ein gemeinsamer Anblick auf Tempel oder Häuser in Indien oder Indonesien. Swastikas haben auch eine alte Geschichte in Europa, die auf Artefakte aus vorchristlichen europäischen Kulturen auftaucht .



Das Symbol erlebte ein Wiederaufleben im späten neunzehnten Jahrhundert, nach umfangreichen archäologischen Arbeiten wie dem des berühmten Archäologen Heinrich Schliemann. Schliemann entdeckte das Hakenkreuz auf dem Gelände des alten Troja. Er verband es mit ähnlichen Formen, die auf Töpferwaren in Deutschland gefunden wurden, und spekulierten, dass es ein "bedeutendes religiöses Symbol unserer abgelegenen Vorfahren" sei.



Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts wurde das Hakenkreuz in Europa weit verbreitet. Es hatte zahlreiche Bedeutungen, das häufigste ist ein Symbol für viel Glück und Glückseligkeit.Doch die Arbeit von Schliemann wurde bald vonvölkischen Bewegungen aufgenommen, für die das Hakenkreuz ein Symbol der "arischen Identität" und des deutschen Nationalisten war



Diese Vermutung der arischen kulturellen Abstammung des deutschen Volkes ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum die Nazipartei das Hakenkreuz oder Hakenkreuz (Hakenkreuz) als Symbol im Jahre 1920 formell angenommen hat. Quelle: HISTORY OF THE SWASTIKA







FAZIT:



Da dieses Symbol Svastika eigentlich nichts mit Adolf Hitler und der Dritten Reich zutun hat, ist es unmöglich es zu verbieten.



Artikel 3 Abs. 3 und Artikel 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes, sagen klar und deutlich:



Jede Person der in Glück oder Wohlbefinden glaubt, hat das Recht dieses Symbol zu benutzen und zu verwenden. Selbstverständlich nicht um jemanden zu diskriminieren, so wie in manche Deutsche Städte die Christen über andere menschen mit anderen Glaubensrichtungen machen.