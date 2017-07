Endlich steht der Urlaub vor der Tür. Schon lange freut sich die ganze Familie.

Die Kinder sind besonders aufgeregt und haben mit ihren Eltern schon Pläne für die schönsten Tage im Jahr gemacht. Ganz wichtig für die Kleinen: "Welches Spielzeug packen wir ein?" "Welches Kuscheltier muss unbedingt mit?" Und natürlich dürfen auch Kinderbücher nicht fehlen. Denn alle Kinder lieben Bilderbücher und freuen sich, wenn ihnen spannende und lustige Geschichten oder Märchen vorgelesen werden. Dabei steht der Spaß am Vorlesen im Vordergrund und der Inhalt. Ob die Geschichte oder das Märchen nun mit dem Tablet oder Smartphone oder mit einem Buch vorgelesen wird, ist den Kindern nicht wichtig. Das Vorlesen von Geschichten und Märchen mit E-Books und in Apps gehört für viele Eltern zur alltäglichen Nutzung der Neuen Medien. Dabei ist das nicht als Ersatz, sondern als digitale Variante klassischer Kinderbüchern anzusehen. Digitale Kinderbücher haben ganz praktische Vorteile, sie wiegen nichts und benötigen keinen zusätzlichen Platz in im Koffer. Und weil die Eltern ihr Smartphone oder Tablet immer dabei, können die E-Books und Kinder-Apps auch nicht vergessen werden und können jederzeit und überall genutzt werden.

Die Auswahl an digitalen Angeboten für Kinder ist groß. Zu den besten Kinder Apps und E-Books gehört die Kinderserie "Abenteuer in Bunthausen" von KiGa-Mobil (http://kiga-mobil.de/vorschule/). Sie besteht aus vier spannend und lustig erzählten Geschichten für Kinder ab 4 Jahren.

Das Besondere an den Kinderbüchern ist, dass spielerisch neben sprachlichen auch gleichzeitig mathematische Kompetenzen zum Rechnen lernen vermittelt werden.

Die Kinderserie Abenteuer in Bunthausen gibt es nicht nur als E-Book sondern auch in der Kinder App EduMonkey für das iPhone im App Store oder als Android App bei Google Play (http://poolzeit.de/edumonkey.html). In der Kinder App EduMonkey sind die Geschichten und Märchen zusätzlich auch als Videos und Hörbücher und mit interaktiven Rätseln vorhanden.

Weitere tolle Angebote finden Eltern für ihre Kinder bei KiGa-Mobil in der E-Book Reihe "Fit für die Schule - für Vorschulkinder". Sie erhalten Lerngeschichten zum Vorlesen, Gedichte und Zungenbrecher zur sprachlichen Förderung der Kinder. Und sie können testen, welche vormathematischen Kompetenzen ihr Kind schon hat.

So kann der Urlaub mit viel Spaß beim Vorlesen ganz nebenbei zur Vorbereitung auf die Schule genutzt werden.



