Berlin, im Frühjahr 2017



Warum NGS Immobilien? Weil hier Erfahrung mit Flexibilität verbunden wird und so dafür gesorgt wird, dass der Kunde seine Ziele höher stecken kann und trotzdem erreicht. Über 2.000 erfolgreiche Immobilienvermittlungen sind der Beweis dafür, dass die Leistungen der NGS Immobilien ankommen, wenn es darum geht, ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück in Berlin zu kaufen oder zu verkaufen (https://www.youtube.com/watch?v=5BkXXbq72Ew).



Dabei legt die NGS Immobilien hohen Wert darauf, dem Kunden mehr zu bieten als "Standard". Ob kostengünstige Sanierungen, schwierige Verhandlungen mit Mietern oder die Vermarktung gewerblich genutzter Immobilien, die Leistungen der NGS Immobilien decken selbst spezielle Anforderungen ab. Das international ausgerichtete Team aus Immobilienfachwirten, Ökonomen und geprüften Immobilienmaklern gewährleistet zudem, dass das Angebot des Kunden auch Interessenten aus dem Ausland anzieht.





Gewährleistung eines sicheren Ablaufs beim Kauf oder Verkauf der Immobilie in Berlin durch NGS als erfahrenen und qualifizierten Partner



NGS Immobilien verfügt über einen großen Kundenstamm, was vor allem zeitnahe Abschlüsse ermöglicht. NGS Immobilien kennt die Situation und natürlich die Wünsche seiner vorgemerkten Kunden in Berlin und kann ihnen entsprechend passende Objekte anbieten. Vorteil für den Hausverkäufer ist, dass wirklich nur ernsthafte Kaufinteressenten von NGS Immobilien angesprochen werden. Und auch die finanziellen Möglichkeiten des Interessenten wurden vorab bereits von NGS Immobilien in Erfahrung gebracht - denn was nützt der kaufwilligste Interessent, wenn die Finanzmittel einfach nicht ausreichen.



Wenn man also eine Wohnung, ein Grundstück oder ein Haus in Berlin kaufen oder verkaufen möchte, ist es anzuraten, einen Immobilien-Fachmann wie NGS Immobilien zu Rate zu ziehen (https://www.youtube.com/watch?v=3g3TMWUtG6k). Doch auch für Vermieter kann sich der Einsatz von NGS Immobilien als erfahrenem und qualifiziertem Partner langfristig auszahlen. Denn durch ständige Fortbildungen ist das Team der NGS Immobilien immer auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und kann einwandfreie Mietverträge erstellen. Und jeder Mieter wird bereit sein, eine Vermittlungsprovision zu zahlen, wenn auch er einen tadellosen Mietvertrag abschließt, bei dem nicht hinterher das böse Erwachen droht.



Darüber hinaus ist folgendes nicht zu übersehen: NGS Immobilien nimmt dem Hausverkäufer oder Vermieter sämtliche Arbeiten ab. Sei es, ein ansprechendes Expose zu erstellen, worin die Immobilie optimal präsentiert wird, sei es durch zielgerichtete Werbung potenzielle Käufer anzusprechen, sei es Besichtigungstermine durchzuführen und schließlich auch die Vertragsunterlagen vorzubereiten. Der Verkäufer bzw. Vermieter hat mit professioneller Hilfe durch NGS Immobilien ein einfaches Spiel mit der Vermietung oder dem Verkauf seiner Immobilie in Berlin.



Zu diesen Punkten kann NGS Immobilien auch gerne einen Kunden zu Wort kommen lassen:



"Hallo Herr Lucask,

abschließend zu unseren Verkauf unseres Hauses in Berlin möchten wir uns noch einmal bei Ihnen bedanken, auch für die erst zeitnehmende Terminvereinbarung für das Fotoshooting und Herrichtung unseres Hauses, welches sich aber wirklich großzügig ausgezahlt hat und unsere Erwartung komplett übertroffen hat. Schade, dass Sie uns nicht in der Schweiz weiterhelfen können für den Ankauf eines neuen Hauses. Sollten wir jedoch wieder nach Berlin ziehen müssen, sind wir jetzt schon sicher zu wem wir kommen in Sachen Immobilien.

Beste Grüße

Familie K., ehemals Berlin"



Nicht nur vor dem Verkauf von Haus, Wohnung oder Grundstück in Berlin berät NGS Immobilien zu allen Fragen, sondern steht dem Käufer natürlich auch nach dem Verkauf stets zur Seite.



Mehr Informationen gibt es auf der Website www.ngs24.de (http://www.biz-tv.net/NGS-immobilien-SEOB?tid=SEOB1703-03)



Kontakt

NGS Next Generation Service GmbH ? Immobilienmakler in Berlin

Mario Hackenberg

Hefnersteig 3

13629 Berlin

030-51697412

info@ngs24.de

http://www.immobilienmakler-berlin-ngs24.de