Erst im Dezember 2016 ist die Internetplattform mentavio.com, die Klientinnen und Klienten aus ganz Deutschland Coaching, Therapien und psychologische Beratung online (https://www.mentavio.com) anbietet, an den Start gegangen. Jetzt hat das Unternehmen das bislang größte Softwareupdate seit dem Launch der Plattform veröffentlicht. Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen via Facebook mitteilte, bietet die aktualisierte Software nicht nur einen deutlich verbesserten Datenschutz, sondern auch neue Kommunikationsmöglichkeiten für Klienten, die einfach und schnell mit einem Psychologen, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie in Kontakt treten möchten. "Wir haben vor allem in einen noch besseren Datenschutz bei mentavio und die Verbesserung der Kommunikation zwischen Klienten und Therapeuten investiert", betont Uwe Kampschulte, der als Geschäftsführer vor allem für den Vertrieb bei mentavio verantwortlich ist. "mentavio war zwar schon im Dezember sicherer als viele weit verbreitete Online-Kommunikationslösungen", so Kampschulte weiter, "aber Klienten und Therapeuten erwarten ein Höchstmaß an Sicherheit, gerade wenn es um hochsensible psychologische Themen geht. Wir haben deshalb noch einmal deutlich nachgebessert und verschlüsseln jetzt nicht mehr nur die Beratungssitzungen im Rahmen einer virtuellen Sprechstunde per E-Mail, Chat oder Videokonferenz. Auch alle Nachrichten, die im Vorfeld einer Sprechstunde zwischen Klient und Therapeut ausgetauscht werden, sind jetzt verschlüsselt. Das geht so weit, dass nicht einmal unsere eigenen Softwareentwickler mehr die Möglichkeit haben, diese Nachrichten zu dechiffrieren". Außerdem habe mentavio die zuvor eingesetzte Chatlösung durch eine Eigenentwicklung ersetzt, die ausschließlich in Deutschland gehostet sei und nicht mehr von externen Diensteanbietern abhänge, bei denen man allen Qualitätsversprechen zum Trotz nie hundertprozentig sicher sein könne, dass keine Daten nach außen gelangten.



Neben der Verbesserung der Datensicherheit umfasst die neue mentavio-Software auch eine Verbesserung der Kommunikationsmöglichkeiten für alle Klienten, die die psychologische Beratung online (https://www.mentavio.com) über mentavio in Anspruch nehmen möchten. "Alle Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie, die psychologische Onlineberatung über mentavio anbieten, können jetzt per Mausklick ihren Onlinestatus ändern und Klienten die Möglichkeit eines direkten Livechats anbieten", erklärt Daniel Bosch, Geschäftsführer und Leiter der Marketingabteilung bei mentavio. "Bislang mussten die Psychologen, Psychotherapeuten und Heilpraktiker für Psychotherapie, mit denen wir bei mentavio exklusiv zusammenarbeiten, entweder freie Termine einstellen, oder sie waren nur auf Anfrage verfügbar. Das hat sich jetzt geändert. Jeder Coach bei mentavio kann sich jetzt, wenn er gerade Leerlauf hat, einfach in sein Therapeutenkonto bei mentavio einloggen und seinen Onlinestatus so ändern, dass ein Klient oder Patient auf Anhieb sieht, dass der Therapeut jetzt sofort für einen Chat oder eine Beratungssitzung zur Verfügung steht. Ein Klick, und schon kann der Klient - wie bei den bekannten sozialen Netzwerken - mit dem Therapeuten in Kontakt treten und einen Termin abstimmen. Oder aber gleich eine Beratung in Anspruch nehmen", erklärt Bosch voller Freude über die neuen Features, und ergänzt: "In den nächsten Tagen und Wochen wir das alles noch besser und vor allem noch einfacher. Wir werden neue Buttons einbauen, themenspezifische Landingpages erstellen und auch die aktuell ziemlich überladene Startseite einfacher, funktionaler, und aus Klientensicht deutlich attraktiver machen." Gleichwohl werde sich nicht alles bei mentavio ändern. So werde das Portal weiterhin ein breitgefächertes Angebot an Beratungsthemen anbieten, das nicht nur psychologische "Klassiker" wie z. B. Hilfe bei Depressionen, Angststörungen oder Schlafproblemen, sondern auch Themen wie Paartherapie, Eheberatung, das Onlinecoaching von Mitarbeitern und Führungskräften oder die MPU-Vorbereitung online im Rahmen einer Verkehrstherapie (https://www.mentavio.com/mpu-vorbereitung) umfasst.

Wer mentavio als Klient nutzen möchte, kann sich jederzeit unter der Internetadresse www.mentavio.com (https://www.mentavio.com) registrieren und ein kostenloses Erstgespräch mit einem Psychologen, Psychotherapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie vereinbaren. Therapeuten, die ihre Dienstleistungen künftig online anbieten möchten, können Sich über diesen Link bei mentavio registrieren (https://www.mentavio.com/anmeldung-fuer-berater).



