Mit bedauern müsste ich heute wieder feststellen, dass nicht nur der heutige Rumänische Präsident Klaus Werner Johannis eine Nachfolge der Dritten Reiches ist, sondern auch die Bundesrepublik Deutschland.

Die Nachfolger des Hitlers haben heute schon wieder bewiesen, dass hier das Motto: „Ich Staat, du nichts!“ immer noch hoch geschrieben wird.

Mir ist heute ein Schreiben von dem Verwaltungsgericht in die Hände gefallen, indem eine Klage abgewiesen würde, obwohl der beklagte nie Beweisen konnte, dass er den Kläger über die Förderung informierte.

Dennoch der Richter Eisenseher, entschied nach dem Motto: „Ich Staat, du nichts!“ für den beklagte und noch dabei „Im Namen des Volkes“. Damit diese Richter nicht so als Nazi auffällt, hatte er auf dem Hackenkreuz verzichtet und somit gibt er an, dass er ein Demokraten ist der in einer Rechtsstaat lebt.