Meckern über andere ist einfacher als über uns selber. Meckern über andere ist gesunder, denn über uns selber zu Meckern macht uns krank. Über uns zu Meckern wehre doof, denn dann bekommt unser eigenes Volk die Realität vor Augen und der Staat kann nicht mehr die Kontrolle haben.



Ja, das ist die Bundesrepublik Deutschland! Das Land der die Kinder über Esoterik unterrichtet, aber nicht über die Realität. Die Kinder müssen, wenn es möglich ginge, schon nach der 3 Lebensjahr in dem Kindergarten, denn schon ab dem Kindergarten besuch, werden die Kinder mit der „Gott“ konfrontiert. Gott hin, Gott da, Kinderlieder über Gott, Geschichten über Gott alles dreht sich nur ums Gott.



Dann geht’s es weiter in der schule, auch hier dreht sich alles nur ums Gott. Das ganze Kindergarten Kramm widerholt sich so oft, dass die Kinder gar nicht mitbekommen, dass es auch andere Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind als Esoterik.

Zum Beispiel, warum lernen die Kinder nichts über unsere Rechte, Pflichten über unsere Regierung und Politiker? Haben Sie sich schon mal gefragt? Über Gott gibt’s tausende Büchern, aber über die Realität nur ein paar.

Habe Sie sich schon mal gefragt, warum unsere deutsche Regierung nur am Meckern sind über andere Ländern? Es ist ganz einfach, denn das blöde Volk soll nicht die Zeit haben über unseren eigenen Problemen zu sehen.



Deutschland und Rechtsstaat! Ich lach mich Tod. Versuchern Sie ein beamte zu beleidigen oder zu beschimpfen, dann Flatter in ihrem Briefkasten schon nach ca. 3-6 Wochen ein Strafgeld von der Staatsanwaltschaft. Bezahlen Sie das nicht oder legen Sie kein Widerspruch, dann landen Sie hinter schwedische Gardinen.

Aber wenn ein normaler Bürger von jemanden beleidigt oder sogar Bedroht wird, dann dauert die Straffanzeige mehrere Monate bis es zu erste Brief kommt. (und diese ist nur ein anhörungsbogen)



Ist das ein Rechtsstaat?



Kenne zigtausende Schwarzarbeiter auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Öfter habe ich selber das Zollamt angerufen und anzeigen gemacht. Glauben Sie das es jemand interessierte! Im letzte und große Anzeige, war die Anzeige über einem großen Euskirchener Kurierdienst der ca. 80 Mitarbeiter ohne gültige Arbeitspapiere beschäftigt. Im Mai 2016 die Anzeige gemacht, bis heute 13.12.2016 ist noch nicht einmal eine Kontrolle stattgefunden.



Angela Merkel, ja unsere Bundeskanzlerin taucht in einem Münchener Gerichtsakte auf. Sie soll mit eine ehemalige Mitarbeiter Schmiergelder kassiert haben, von eine Microsoft Firma um diese gute Verträge von rumänische Regierung zu Erhalten. Wie es kommt, ist diese Anzeige eingefroren. Warum? Das müssen Sie die Staatsanwältin Hildegard Baeumler-Hoesl aus München fragen.



Ja ja, die Deutsche Doofheit! So denken Sie Politiker über seinem eigenen Volke.

Über 3 Jahren, seitdem das neue GEZ-Vertrag (ARD-ZDF-Deutschlandfunk) in Kraft getreten ist, haben endlich ein paar kleine Richter festgestellt, dass die ARD-ZDF-Deutschlandfunk kein Staatsorgan ist, sondern nur eine ganz normale Firma, die sich nicht auf das Verwaltungsgesetz berufen kann. Drei Jahren ist das deutsche Volk verarscht worden und Gerichtsvollzieher zu deren Haustüren geschickt worden. Manche Deutsche auch sogar ins Gefängnis.



Amts und Machtmissbrauch: Ja das gibt’s auch in Deutschland. Obwohl in Deutschland verboten ist fallen auf zu stellen, tut dies Polizei und Behörden täglich.



Ich kenne ein Restaurant in Baden-Wüttenberg wo nachmittags 2 Mädels reinkamen. Die Mädels verlangte 2 Bier. Von Aussehen her, hätten wir den alter auf ca. 20-21 Jahre geschätzt. Der Kellner bringt das Bier und er schaffte noch nicht einmal sich wieder hinter der Theke zu begeben, und tauchte schon 2 Ordnungsbeamten auf. Beide beamten schauten zu dem Mädel, und dann kamen direkt zu der Theke und fragten den Kellner, warum er an 2 minderjährige Alkohol verkaufte. Woher wissen die beamte, das es 2 minderjährige sind? Es ist komisch, oder!



Ein andere fall auch wieder im Baden-Wüttenberg. Bekannte von mir leben in einem eigenen haus und er nächste nahbar ist ca.500 m weiter. Nachts um 2 klingelt an die Tür. Als die frau des Hauses aufmacht, stand die Polizei, die sind gekommen, weil sich ein Nachbar wegen Lärm beschwert hat. Nachbar? Lärm? Wir haben geschlafen! Naja!

Die Hausherrin in Nachthemd, sagte, dass unmöglich ist, da Sie mit ihr Ehemann und der kleine Sohn schon längst schlafen, und außerdem, hier keinen Nachbarn ist. Eine der Polizeibeamten druckte die Tür ganz auf, und gingen in die Wohnung. Als der Ehemann diese hörte, springt aus dem Bett, nahm der 5-jährige Sohn in den Arm und ging auch in dem Wohnzimmer wo die Polizei war. Als ihn die frau über die Vorkommnisse erzählte, nahm der Hausherr sein Handy und filmte das Ganze auf. Auf dem Film war auch zu sehen wie der jüngere Beamte auf dem Hausherrn spring und verprügelt.

3 Wochen später bekommt die Familie ein schöner Brief von der Staatsanwaltschaft, der die Familie um 800,00 Euro verurteilt, wegen Filmaufnahme mit sprach Aufnahme. Es ist wunderbar, aber die Anzeige des Hausfriedensbruchs, Amtsmissbrauch usw. der Beamten ist bis heute 4 Monate nach dem fall, nicht bearbeitet worden.



Ja Ja, Unsere Deutsche Rechtsstaat!