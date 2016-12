- (Gabriella Schmidt) Herr Adamow, die letzten 1,5 Jahre hatten wir Sie nicht gesehen und nicht gehört. Gab es welche Änderungen in Ihrem Leben?

- (Dmitrij Adamow) Ja, einige der Änderungen gibt´s, sind Sie hier Recht. Aber ist das nicht der Grund ist. Nur ein wenig freie Zeit, die etwas anderes zu tun, außer Arbeit und Familie. Aber ich versuche, dem Laufenden über meinen Blick zu halten.

- (G.S) Gibt´s große Veränderungen in der Welt .. Die Wahl des US-Präsidenten, der Wunsch von Frau Merkel ihre Kandidatur als Bundeskanzlerin für dem vierte mal zu präsentieren, den Erfolg des syrischen Präsidenten Assad im Kampf gegen den Terrorismus,... was denken Sie darüber?

- (D.A) Die Wahl des US Präsident Herrn Trump, scheint es mir, dass zeigten die Amerikaner ihre Müdigkeit des Aktionen von Präsident Obama und sein Team an der tatsächlichen Destabilisierung der Lage im Nahen Osten, zu fördern ihre Ambitionen durch einen Streit mit Russland zu lösen, die in der Tat die Welt führte der "kalten Krieg " zurück. Die Menschen sind müde von Krieg, von den Lügen ihrer eigenen Medien. Die sind Müde von alles, wofür die Amerikaner sich in Steuern zahlen. Die Erfolge der syrischen Armee im Kampf gegen den Terrorismus waren vorhergesagt, sobald kam Russland zur Rettung Syrien . Das alle verstanden sind. Alle! Im Weißen Haus einschließlich. Aber gibt es hier auch "eine Frage des Prinzips," die Vereinigten Staaten - .. die einzige Weltmacht, wie sie dachten, das kann im Alleingang das Schicksal der Welt entscheiden, das Schicksal der Völker. Moskau gezeigt hat, dass es nicht so ist .. Was für Frau Merkel, dann ist es für die Menschen in Deutschland zu entscheiden.

- (G.S) Im Jahr 2013 wurden Sie von der amerikanischen Informationsseite interviewt, wo Sie die deutsche Bürger empfohlen um Angela Merkel zu stimmen. Hat Ihre Meinungüber die deutsche Kanzlerin in den letzten 3 Jahren verändert ?

- (D.A) Vielen Dank für die viel gepriesene, aber .. Ich habe mich bei ein Interview nicht empfohlen für Frau Merkel zu stimmen . Das ist nicht so. Ich hatte nur meine eigene Meinung gesagt, warum, meiner Meinung nach, die Wahl von Angela Merkel für die Menschen in Deutschland und Europa besser ist. Was für meine Beziehung zu Bundeskanzlerin Angela Merkel heute, kann ich sagen, dass die Meinung meines wenig verändert ist. Sehr wenig. Jetzt im Gegenteil ich bin immer mehr davon überzeugt, dass Frau Merkel in der Geschichte der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft ist mit Katharina die große, Margaret Thatcher, Indira Gandhi gleich. Will ich "Drang" zu stimmen für Merkel bei den bevorstehenden Wahlen, weiß ich noch nicht.

- (G.S) Und die letzte Frage. Sie sind bereits 13 Jahren in Deutschland. Seit Jahren haben Sie sich für die Anerkennung Ihrer staatenlos gekämpft. Seit Jahren weigerten sich die Ausländerbehörden Sie als staatenlos anerkennen. Was ist heute?

- (D.A) Vor ein paar Tagen erhielt ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Jetzt erwarte ich dass den Staatenlose Pass.

- (G.S) Also, haben Sie die Gerechtigkeit erreicht? Wie lange haben Sie eine Aufenthaltserlaubnis?

- (D.A)Die Aufenthaltserlaubnis ist für sechs Monate ausgestellt. Wer erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhält, bekommt er es 3 Mal für sechs Monaten. Nach 18-Monate, vielleicht, bekomme ich für länger.e Zeit Und das alles habe ich dank der Mitarbeiter des Ausländeramt Dorsten erreicht. In Dorsten lebe ich seit 5 Jahren mit meiner Familie. In all diesen Jahren hatte ich mit dem Ausländeramt Dorsten viel zu kommunizieren: mit Herrn Fleiß, Herrn Stratmann und andere. Es sollte die hohe Professionalität der Beamten, respektvolle Behandlung der Bürger zu beachten,die zu meinem Bedauern, ich habe es nicht in anderen Ausländerbehörde zu sehen, wo ich vor dem Umzug nach Dorsten gelebt.

- (G.S) Ja, aber 5 Jahre auch sehr viel!

- (D.A) Ich weiß nicht genau, aber ich denke, dass in den Ausländeramt Dorsten arbeiten von etwa 10 Personen und in Dorsten soweit ich weiß, mehr als 600 Flüchtlinge sind. Das heißt, etwa 60 Flüchtlinge pro Mitarbeiter. Können Sie sich vorstellen, wieviel Arbeit haben sie?

- (G.S) Ich verstehe, was Sie sagen möchten. Am Vorabend von Weihnachten und Neujahr, wollen Sie den Ausländeramt Mitarbeiter etwas zu wünschen?

- (D.A) Viel Glück bei der Arbeit, starke Nerven und gute Gesundheit! Und nicht nur den Ausländeramt Mitarbeiter und die gesamte Verwaltung der Stadt Dorsten, der vom Bürgermeister Herr Stockhoff geleitet. Der verwaltet stricken und freundliche Team von Fachleuten.