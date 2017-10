Schwupps, die wupps - da ist es, das letzte Jahr im Kindergarten!

Die Kinder sind stolz: "Jetzt sind wir die Großen im Kindergarten und kommen bald in die Schule!"

Die Eltern sind aufgeregt, denn es gehen ihnen viele Fragen durch den Kopf. Das Wichtigste für die Eltern: An was muss ich alles denken, um die Einschulung meines Kindes gut vorzubereiten?

Angefangen von der Anmeldung in der Schule, Auswahl und Kauf des richtigen Schulranzens bis zur Vorbereitung der Einschulungsfeier und Füllen der Schultüte gibt es so viele Dinge, die nicht vergessen werden dürfen.

Und dann ist da ja auch noch die Schulfähigkeit.

Viele Eltern fragen sich: "Ist mein Kind schulfähig? Was gehört eigentlich zur Schulfähigkeit?

Die Webseite von KiGa-Mobil verschafft den Eltern einen ersten Überblick zum Thema Vorbereitung auf die Schule (https://www.kiga-mobil.de/?affiliates=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543). Mit den kostenlosen Checklisten "Was kann mein Kind schon?" erhalten die Eltern in drei Übersichten detaillierte Informationen zu den sozialen, emotionalen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die ihr Vorschulkind bis zum Schuleintritt erworben haben sollte.

Mit den angebotenen Minibüchern für Kinder, E-Books und Kinder Apps bietet die Webseite KiGa -Mobil den Eltern, aber auch Erzieherinnen und Erziehern, insbesondere für das letzte Jahr des Übergangs vom Kindergarten in die Schule viel gutes Material, um die Kinder auf die Schule für die Fächer Deutsch und Mathematik vorzubereiten.

Mit den Angeboten können neben der sprachlichen Förderung der Kinder gleichzeitig vormathematische Kenntnisse überprüft und vermittelt werden.

Die Kinderserie "Abenteuer in Bunthausen" ist eine spannend erzählte Geschichte in 4 Folgen, in der ganz nebenbei und altersgerecht für Vorschulkinder Farben, Formen, Mengen und Zahlen vermittelt werden. Die E- Books gibt es jetzt auch als Minibücher zum Ausdrucken.

In den vier Folgen der E-Book-Reihe "Fit für die Schule - Für Vorschulkinder" von KiGa-Mobil stehen zur Vorbereitung auf das Fach Mathematik jeweils altersgerechte Übungen zu verschiedenen vormathematischen Schwerpunkten sowie eine Geschichte oder ein Märchen, ein Gedicht, ein Zungenbrecher und ein Lied für die Sprachentwicklung zur Verfügung.

Die Kinder App "EduMonkey" für das iPhone im App Store oder als Android App bei Google Play (http://poolzeit.de/edumonkey.html) vervollständigt das Angebot für die Vorschulkinder. Hier gibt es die Geschichten "Abenteuer in Bunthausen" und zwei Märchen zusätzlich auch als Videos und Hörbücher mit interaktiven Rätseln.

Die E-Books und Apps für Vorschulkinder finden Sie auch bei Amazon und Thalia unter dem Profil der Autorin Dipl. Pädagogin Gabriele Kirste.



